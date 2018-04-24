Aziz Yıldırım'dan Ali Koç itirafı! 'Seçimden önce...'
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkan adayı olan Ali Koç’un 2015’teki önerisini ailesinin istemediğini söyleyerek reddettiğini ilk kez açıkladı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beylikdüzü'nde yaklaşık 600 kongre üyesiyle bir araya geldi.
Ömer Temelli'nin evindeki görüşmeyi ilk kez anlatan Yıldırım, şunları söyledi:
ŞARTLAR DEĞİŞMEDİ
- 2015 seçiminden bir gün önce Sayın Ali Koç'a 2. Başkan olmasını ve yönetim kuruluna istediği beş arkadaşını alabileceğini söyledim. O da bana ailesinin izin vermediğini söyledi.
- Ertesi gün kongreye gelip, her şartta elini taşın altına koyacağını ifade ettiğinde ben, Yargıtay kararı sonrası çocuklarımı alıp kürsüye geleceğimi ve bu kürsüde sizlere veda ederken benden sonra adayın da Sayın Ali Koç olacağını ifade ettim. O günden bu güne şartlar değişmemiştir” diye konuştu. (Skor)
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