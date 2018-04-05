Aziz Yıldırım'a 3 dönem gerekiyor! O detay...
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'ın beklediği Yargıtay kararı için en az üç dönem daha başkanlık yapması gerekiyor.
Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım’ın son kez başkanlığa adaylığını koyduğu iddiası gündeme geldi… yalnız bu iddianın altı boş gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe’nin, 3 Temmuz davası için Yargıtay’a başvurmasının (23 Aralık 2013) üzerinden yaklaşık 4.5 yıl geçti. Yargıtay’ın kararını açıklaması için önünde 3 yıl daha var. Eğer bu süreçte Yargıtay kararını açıklamazsa 7.5 yıl sonunda “hükümsüzlük” kararı çıkıyor. Hükümsüzlük kararının çıkması ise Aziz Yıldırım’ın aklanması ve belirlediği kurumlara dava açmasının önünü açacak.
Hukukçular ise Yargıtay’ın kararını yarın bile açıklasa Aziz Yıldırım’ın UEFA’dan TFF’ye, medyadan daha pek çok kurum ve kuruluşa açacağı davalar için 3 yıllık sürecin yetmeyeceği görüşünde. Böyle bir dava sürecinin en az 5-6 yıl süreceği Yıldırım’ın da en az bir değil iki hatta 3 dönem daha başkanlık koltuğunda oturması gerektiğini belirttiler.
Fotospor
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