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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Aziz Yıldırım: Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde
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Futbol
20.04.2018 - 01:22, Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım: Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde

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Aziz Yıldırım: Olaylar 3 Temmuz'un devamı niteliğinde

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tatil edilen Beşiktaş derbisi ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım olayları 3 Temmuz'un bir devamı olarak niteledi.

İşte Yıldırım'ın açıklaması:

Bugün tüm Türkiye’nin gözleri önünde stadımızda adeta 3 Temmuz olaylarının devamı niteliğinde yeni bir senaryo devreye sokuldu. En ufak saha olayının “maç tatili” için sebep olarak arandığı bir operasyona alet edilmekten Fenerbahçe camiası adına utanç duyuyorum. Volkan Demirel’e kapı kolu, kaldırım taşı, bıçak atıldığında bu hakemler neredeydi? Hasan Çetinkaya’nın Vodafone Arena’da kafasına taş isabet ettiğinde; Mehmet Topal’a gol sevinci sırasında tehlikeli madde fırlatıldığında maç neden tatil edilmedi?

Finale giden yolda; 10 kişi kalmış rakibe karşı, tüm psikolojik ve fiziksel üstünlük lehimizeyken, bu yapılan kurgu yüz kızartıcı bir utanç tablosudur!

Bütün uyarılara rağmen, tüm destek talebine rağmen, herhangi bir yardımın sağlanmaması; sahaya yabancı maddelerin atılması, bunun bir senaryo olduğunu açık ve net şekilde ortaya koymaktadır.

Finale kalmanın şampiyonluğa olan motivasyon ve inancı sağlayacağından zerre şüphe yokken, bunları yapanlara Fenerbahçe taraftarı demek hakarettir, densizliktir! Daha önce de dikkat çektiğim gibi; bir süredir, özellikle sosyal medya aracılığıyla taraftar görünümlü troller üzerinden başlayan bu kirli oyunun ikinci perdesine bugün stadımızda geçilmiştir. Her şeyin ötesinde, ikazlara rağmen herhangi bir müdahalenin gerçekleşmemesi; farklı bir akıl oyunu olduğunun altını çizmekte, her şeyi apaçık ortaya koymaktadır.

Fenerbahçe’nin başarısız olması için her türlü aşağılık, kirli kumpası yapabilecek bir oluşumun varlığına bugün stadımızda şahit olduk!

Bugün yaşanan olayları asil, kahraman ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarına mâl etmek; bu manipülasyona alet olmak, yürütülmekte olan algı operasyonun bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.

Fenerbahçe yine karanlık birtakım ellerin devreye girmesiyle kaosa sürüklenmeye çalışılmaktadır. Fenerbahçe, üzerinde oyun oynanacak bir kulüp değildir. Daha önce bu tarz oyunlara nasıl izin vermediysek, yine aynı duruşu, dimdik sergileyeceğiz. Bu böyle bilinsin.

Bütün yaşananların farkında olduğumuzu, oynanan senaryoyu bütün çıplaklığıyla ortaya koyacağımızı kamuoyuyla paylaşırız...

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