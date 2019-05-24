Azad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAzad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"
GeriFutbol Azad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
24.05.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Azad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Azad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, UEFA Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile Chelsea takımlarının 29 Mayıs'ta yapacağı final karşılaşmasına sayılı günler kala, maça ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı hazır hale getirildi.

2015'te inşa edilen, 1. Avrupa Oyunları ve 4. İslam Dayanışma Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerine ev sahipliği yapan Bakü Olimpiyat Stadı'nın çevresi, final karşılaşması ve güvenlik kriterlerine uygun şekilde yeniden yapılandırıldı.

Yaklaşık 65 bin seyirci kapasiteli statta ve çevresinde maç günü bin 300 gönüllü de görev yapacak.

Karşılaşma günü Bakü'ye gelecek yabancı taraftarlar ücretsiz olarak otellerine veya toplanma alanlarına taşınacak.

Arsenal taraftarları Bakü'nün Kış Parkı'nda, Chelsea taraftarları ise Sahil Parkı'nda toplanacak. Taraftarlar maç saatine belirli süre kala yine ücretsiz servis araçlarıyla stada götürülecek.

Ayrıca 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde bileti olan herkes şehir için ulaşım hatlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

Bakü'de, hem karşılaşmanın yapılacağı statda hem de taraftarın toplanma alanlarında üst düzey güvenlik uygulaması yapılacak. Bu bölgeler, hem askeri birlikler, hem de Devlet Güvenlik Hizmeti ekipleri tarafından sıkı şekilde korunacak. Sokaklarda ise geziye çıkacak taraftarların güvenliğini sağlamak için sivil polisler nöbet tutacak.

Bakü, karşılaşma haftasında bir dizi eğlence etkinliklerine de sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi kupası, Hazar Denizi kıyısındaki parkta sergilenecek.

7
Dünya onların rotasını konuşuyor...
Dünya onların rotasını konuşuyor...

- "Bakü'ye 30 binden fazla yabancı taraftar gelecek"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Avrupa Oyunları, İslam Dayanışma Oyunları ve Formula 1 gibi gibi büyük yarışlara ev sahipliği yaptıklarını, fakat böyle önemli bir futbol organizasyonunun Bakü'de ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Bakü'de iki önemli İngiliz kulübünün karşılaşacağını, gergin bir karşılaşma izleyeceklerini ifade eden Rahimov, Azerbaycanlı futbolseverlerin de bu maçı heyecanla beklediğini belirtti.

Karşılaşmanın aynı zamanda Azerbaycan futbolunun gelişmesine de katkı sağlayacağını, futbola ilginin artacağını söyleyen Rahimov, "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır. 30 binden fazla yabancı taraftar Bakü'ye gelecek. Bu bizim için büyük bir sınav. UEFA yetkilileri stadı kontrol etti. 5 puan üzerinden 4.5 puan verdiler. Her metrekaresi düşünülerek inşa edilen bir stat. Tüm sistemler sorunsuz çalışıyor. Taraftarların havaalanından buraya rahat gelmeleri için her şey düşünüldü." ifadelerini kullandı. 

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Azad Rahimov: Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Azad Rahimov: "Bakü, UEFA Avrupa Ligi final maçına hazır"
Andre Ayew, Antalyaspor maçında yok!
Beşiktaş'a kötü haber! Burak, Gökhan, Dorukhan...
NBA'de yılın en iyi 5'leri açıklandı! Harden ve Antetokounmpo damgası...