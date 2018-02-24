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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerAytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Spor Arena Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
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Spor Arena
24.02.2018 - 09:21, Son Güncelleme:

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Bu karşılaşma ile iki takım 4. kez karşı karşıya geliyorlar. İki takımda son hazırlıklarını tamamladı şimdi maç saati bekleniyor. Peki Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor. 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, bu akşamyapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken Alanyaspor rakibine yenilmedi ve bu maçların ikisinde gol yemedi. Ligdeki son 10 maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, bu süreçten önce üst üste iki galibiyet almıştı. Geçen hafta Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor, 12 hafta sonra ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. Alanyaspor ligde evinde oynadığı son 12 maçın tamamında gol atmayı başardı. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son altı maçta yenilmeyen Trabzonspor, son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon ligde hiçbir maçı 0-0 bitmeyen beş takım var: Antalyaspor, Karabükspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Başakşehir. 2018'de Süper Lig'de galibiyeti olmayan takımdan biri Trabzonspor. Bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor'dan daha az topa sahip olan tek takım Gençlerbirliği. Bu sezon ligde en fazla ikili mücadele kazanan takım Trabzonspor. Okay Yokuşlu, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim. Junior Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği son 13 maçta 10 gole katkıda bulundu. Trabzonspor'un ligde attığı son dört gol de Burak Yılmaz'dan geldi.

Burak Yılmaz'ın durumu

Trabzonspor'da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı.  Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür'ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi. Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.

Çalımbay, basın toplantısı yapmadı

Trabzonspor'da geldiği günden beri haftalık basın toplantıları gerçekleştiren teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün basın toplantısını düzenlemedi. Karadeniz ekibinde, maçtan iki gün önce antrenmanlar basına kapandı.  Bordo-mavililer, akşam yapacağı son antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya gidecek.

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