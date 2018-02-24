Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı bugün heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Bu karşılaşma ile iki takım 4. kez karşı karşıya geliyorlar. İki takımda son hazırlıklarını tamamladı şimdi maç saati bekleniyor. Peki Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemeyen bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kötü gidişatına son vermek istiyor. 2018 yılında oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak zirvenin 13 puan gerisine düşen Karadeniz ekibi, yeni yılda da ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.
Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Aytemiz Alanyaspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Aytemiz Alanyaspor ile 4. randevu
Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, bu akşamyapacakları maçla ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne dek iki takım arasında oynanan 3 maçta Trabzonspor galip gelemedi. Aytemiz Alanyaspor, 2 maçtan galibiyetle ayrılırken 1 maç ise beraberlikle sona erdi. Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda deplasmanda 3-0 yenildiği rakibi ile sahasında 0-0 berabere kalmıştı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı da Aytemiz Alanyaspor 4-3 kazanmıştı.
Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor arasındaki istatistikler
İki takım Süper Lig'de üç kez karşı karşıya gelirken Alanyaspor rakibine yenilmedi ve bu maçların ikisinde gol yemedi. Ligdeki son 10 maçının sadece birini kazanabilen Alanyaspor, bu süreçten önce üst üste iki galibiyet almıştı. Geçen hafta Başakşehir'e kaybeden Trabzonspor, 12 hafta sonra ligdeki ilk yenilgisini almış oldu. Alanyaspor ligde evinde oynadığı son 12 maçın tamamında gol atmayı başardı. Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son altı maçta yenilmeyen Trabzonspor, son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
Bu sezon ligde hiçbir maçı 0-0 bitmeyen beş takım var: Antalyaspor, Karabükspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Başakşehir. 2018'de Süper Lig'de galibiyeti olmayan takımdan biri Trabzonspor. Bu sezon Süper Lig'de Alanyaspor'dan daha az topa sahip olan tek takım Gençlerbirliği. Bu sezon ligde en fazla ikili mücadele kazanan takım Trabzonspor. Okay Yokuşlu, bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele ve hava topu kazanan isim. Junior Fernandes, Süper Lig'de forma giydiği son 13 maçta 10 gole katkıda bulundu. Trabzonspor'un ligde attığı son dört gol de Burak Yılmaz'dan geldi.
Burak Yılmaz'ın durumu
Trabzonspor'da kasıklarındaki sakatlığının ardından 2 hafta sonra Medipol Başakşehir maçıyla sahalara dönen Burak Yılmaz, bugün de çalışmaya katılmadı. Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına salı günü başlayan Karadeniz ekibinde, 3 gündür antrenmanlarda yer almayan golcü futbolcu, kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili takımın antrenmanında ayağına darbe alan Abdülkadir Ömür'ün çalışmayı yarıda bıraktığı ancak genç futbolcunun durumunun ciddi gözükmediği öğrenildi. Ligin son 6 haftasında kazanamayan Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdikleri bildirildi.
Çalımbay, basın toplantısı yapmadı
Trabzonspor'da geldiği günden beri haftalık basın toplantıları gerçekleştiren teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün basın toplantısını düzenlemedi. Karadeniz ekibinde, maçtan iki gün önce antrenmanlar basına kapandı. Bordo-mavililer, akşam yapacağı son antrenmanın ardından öğleden sonra Alanya'ya gidecek.
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