Burak Yılmaz şoku! Beşiktaş maçında yok...
Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Trabzonspor 6 maçlık galibiyet hasretine Alanya'da son verirken bordo-mavililer, maçta Burak Yılmaz'ın gördüğü sarı kartla sarsıldı. Yılmaz gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.
HAKEME SİTEM
Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan yıldız golcü, sarı kart pozisyonuna sitem ederek, "Değerli yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Herkes hata yapıyor ama hep bizim canımız yanıyor. Beni pozisyonum sarı kart mı, Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Gol krallığında iddialıyız ama yaranamıyoruz. Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hedef yürüyor, hem takım hem bireysel olarak. Galatasaray şampiyon olacaksa gol kralı o olsun. İkisi bir arada olunca manası oluyor. Ben çok gol kralı oldum." şeklinde konuştu.
MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!
Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Burak Yılmaz ile Gassama arasında gerginlik yaşandı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ile Aytemiz Alanyasporlu Gassama arasında başlayan tartışma büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.
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