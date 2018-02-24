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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Burak Yılmaz şoku! Beşiktaş maçında yok...
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Sıradaki Haber:Liverpool - West Ham United / MAÇ ÖZETİ

Futbol
24.02.2018 - 21:05, Son Güncelleme:

Burak Yılmaz şoku! Beşiktaş maçında yok...

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Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesinin uzatma dakikalarında Burak Yılmaz, gördüğü sarı kartla Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Trabzonspor 6 maçlık galibiyet hasretine Alanya'da son verirken bordo-mavililer, maçta Burak Yılmaz'ın gördüğü sarı kartla sarsıldı. Yılmaz gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde cezalı duruma düştü.

HAKEME SİTEM

Maç sonu yayıncı kuruluşa konuşan yıldız golcü, sarı kart pozisyonuna sitem ederek, "Değerli yorumculara soruyorum. Benim pozisyonum sarı kart mıydı? Herkes hata yapıyor ama hep bizim canımız yanıyor. Beni pozisyonum sarı kart mı, Sosa'nın pozisyonu penaltı değil mi? Gol krallığında iddialıyız ama yaranamıyoruz. Sadece gol kralı olmak çok fazla bir şey değil. Gomis hedef yürüyor, hem takım hem bireysel olarak. Galatasaray şampiyon olacaksa gol kralı o olsun. İkisi bir arada olunca manası oluyor. Ben çok gol kralı oldum." şeklinde konuştu.

MAÇ SONRASI SAHA KARIŞTI!

Trabzonspor, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederken,  karşılaşmanın ardından ortalık karıştı. Burak Yılmaz ile Gassama arasında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz ile Aytemiz Alanyasporlu Gassama arasında başlayan tartışma büyürken, iki takım oyuncuları birbirine girdi. Olaylar daha fazla büyümeden yatıştırıldı.

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