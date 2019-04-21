Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 1-0
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'un konuğuydu. Karşılıklı bol pozisyon içeren karşılaşmada Alanyaspor 1-0'lık galibiyet elde etti. 57. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle sonuca giden Akdeniz temsilcisi, 41 puana yükselirken sarı-lacivertliler 33'te kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fenerbahçe ayrıca üç maçta 2 puan elde etti.
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Suat Arslanboğa , Serkan Ok , İsmail Şencan
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar - Baiano , Welinton , Caulker , Nsakala , Sackey , Campos (Dk. 90+2 Jr. Fernandes), Ozan , Efecan (Dk. 90+3 Hasan Ayaroğlu), Lucas Villafanez (Dk. 90 Taha), Cisse
FENERBAHÇE: Harun - İsla , Skrtel , Serdar (Dk. 46 Sadık ), İsmail ( (Dk. 60 Frey ), Mehmet Topal , Dirar , Eljif , Tolgay (Dk. 70 Miha Zajc ), Valbuena , Ayew
GOLLER: Dk. 57 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KART: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
MAÇTAN NOTLAR
Tarihinde ilk defa...
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu maça kadar oynadığı 5 mücadelede 4 mağlubiyet bir de beraberlik alan turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile bir ilke imza atarak, sarı-lacivertli ekiple 6. karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı. Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Akdeniz ekibi, 5. sıraya yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Galatasaray ile sahalarında oynadıkları maçta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım, Roberto Soldado ve sakatlığı bulunan Victor Moses yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Mauricio Isla, İsmail Köybaşı ve Andre Ayew'e şans verdi.
- Aytemiz Alanyaspor'da değişiklikler
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi.
Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı.
Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.
-Taraftarlardan yoğun ilgi
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
5’inci dakikada Aytemiz Alanyaspor’un korner vuruşunu Villafanez kullandı. Bu oyuncu topu kale önüne yükseltti ancak top Fenerbahçe defansından döndü. Dönen topa Welinton vurdu ancak topa kaleci Harun müdahale etti. Kale önünde oluşan karambolda ise dönen topa Campos vurdu ancak top kaleciye çarparak kornere çıktı.
9’uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında ceza sahası gerisinden Ozan gelişine vurdu. Savunmadan dönen topu ise Campos tekrar sert bir şutla kaleye gönderdi. Bu şutta top oldukça üstten auta gitti.
15’inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa kale alanı içinde Cisse röveşata vurdu, kaleci Harun yakın mesafeden gelen topa uzanarak son anda çıkardı. Dönen topu ise savunma uzaklaştırdı.
40’ıncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Baiano, sağ çaprazdan yüksek gönderdiği topa Ozan iyi yükseldi. Ozan’ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.
45’inci dakikada Efecan'ın pasında Welinton son çizgide topu içeri çevirdi. Bu pozisyonda Lucas'ın vuruşu savunmadan geri döndü.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.
48’inci dakikada sol kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Welinton'un ortasında Caulker'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.
50’nci dakikada Fenerbahçe'nin maçtaki ilk en etkili atağında Valbuena'nın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Haydar uzandı ve topu kornere tokatladı.
57’nci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Campos’un ortasında defanstan seken topa arka direkte Villafanez uzandı. Kalenin diğer köşesine yükselen topa Efecan’ın kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-0.
64’üncü dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan gelişen atağında Valbuena'nın ortasında Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşa top üstten auta gitti.
71’inci dakikada soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Campos’un ara pasında topla buluşan N’Sakala topu kale önüne yükseltti. Ceza sahası ortasında topla buluşan Cisse’nin gelişine vuruşu diğer köşeye uzanan kaleci Harun’un ayağına çarparak kornere gitti.
83’üncü dakikada Cisse net gol pozisyonunda topu dışarı vurdu. Cisse, pas verdiği Campos'un aşırtma pasında ceza alanı içerisinde kaleci Harun’la karşı karşıya kaldı. Cisse'nin yakın mesafeden vuruşu üstten auta gitti.
84’üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Campos, hızla rakip kaleye yaklaşırken kaleci Harun'un önde olduğunu görünce aşırtma vuruş denedi. Top az farkla dışarı gitti.
Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
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