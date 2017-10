Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? Babel tepkisi!

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı ile bu akşam iki takım 4. kez karşı karşıya gelecekler.. Mücadele öncesinde son dakika gelişmeleri yaşandı.. Beşiktaş'ta Babel'in cezası 1 maça düşürülürken, Aytemiz Alanyaspor'da iki oyuncu gıda zehirlenmesi geçirdi. Şimdi sporseverler maç saatini bekliyorlar.. Peki Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta?

Beşiktaş Süper Lig’in 10.haftasında Aytemiz Alanyaspor’un konuğu olacak. bu akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 19:30’da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu tarafından yönetilecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ŞOKLARLA GEÇEN BİR HAFTA YAŞADILAR

Yönetim ve teknik heyet sürekli puan kaybeden futbolcuların motivasyonunu daha üst seviyeye çıkarmak için uğraşırken, hafta içinde yaşanan olaylar futbolu yine ikinci plana itti.

Disiplin sevkleri, adiyede verilen ifadeler, açılan soruşturmalar ve Caner’e verilen 6 maçlık ceza ile (başta futbolcular olmak üzere) adeta şok üstüne şok yaşayan Beşiktaş, bir yandan da Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanmaya çalıştı.

Medipol Başakşehir maçında Mete Kalkavan’a hakaret ve gol sonrası yaşadığı sevinç hareketlerinden dolayı disiplin kuruluna sevk edilen Caner’in haklı veya haksızlığını tartışan yönetim ve Şenol Güneş, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın 6222’den soruşturma açması ile ikinci şoku yaşadı. Talisca’nın mahkemeye zorla getirilme kararı sonrası Tosic ile İstanbul Adliyesi’ne giderek ifade vermesi de takımı oldukça geren ve moral bozan diğer olaylar oldu. Saatler geçmeden bu kez de Caner’e verilen ceza ile adeta sarsıntı üstüne sarsıntı yaşamaya devam edildi. Adliye olayları ve disiplin sevklerinin sonunda, Caner’e de 6 maçlık ceza gelince dünkü antrenmanı büyük bir şok ve moral bozukluğu ile geçiren futbolcular ise bir an önce toparlanıp bu akşam akşama kadar Aytemiz Alanyaspor maçına motive olmaya çalışacak.

AYTEMİZ ALANYASPORLU RİOU VE NSAKALA GIDA ZEHİRLENMESİ GEÇİRDİ

Aytemiz Alanyasporlu futbolculardan Remy Riou ve Fabrice NSakala, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedaviye alındı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Remy Riou ve Fabrice NSakala bugün öğle saatlerinde yedikleri bir yemekten dolayı gıda zehirlenmesi yaşadı. Hastaneye götürülen Riou ve NSkalanın Alanya Anadolu Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Geceyi hastanede geçirecek Riou ve NSakalanın bu akşamki Beşiktaş maçında forma giyme ihtimallerinin düşük olduğu kaydedildi.

KAOSTAN ÇIKIŞ MAÇI

Siyah Beyazlılar hafta içindeki tüm olayların yanında Şenol Güneş döneminin en uzun kaybetme serisini de yaşıyor.

Beşiktaş için üst üste gelen bu olumsuzlukların tek telafisi Alanya’da alınacak bir galibiyet olacak. Hem kötü gidişe son vermek hem de lig yarışında nefes almak için Aytemiz Alanyaspor karşısında alınacak bir galibiyet Siyah Beyazlılar için girdaptan çıkış olacak.

Bu sebeple Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularından her şeyi bir kenara bırakıp Aytemiz Alanyaspor maçını düşünmelerini istedi. Bir devrede kaybedecekleri maksimum puanı dört maçta kaybettiklerini ve artık puan kaybetmek gibi bir durumlarının olmadığı söyleyen tecrübeli hoca Alanya deplasmanında kötü gidişe son vermeleri gerektiğini belirtti. Futbolculara oyunla alakalı sorunları olup olmadığını da tek tek soran Güneş, hafta içinde yaşanan olumsuz olaylardan da oyuncuları kurtarıp mental ve fizik açısından tam hazır olan bir takımı sahaya sürmek istiyor.

Babel’in cezasının 1 maça indirilmesi ile hücum bölgesinde rahatlayan Şenol Güneş Caner’in cezalı olmasıyla Adriano’yu orjinal mevkisi olan sol bek pozisyonunda oynatacak.Monaco ve M.Başakşehir maçlarında görev vermediği Gökhan Gönül’ü tekrar ilk onbire koyacak olan Güneş, defans hattını Gökhan Gönül, Pepe, Tosic ve Adriano’dan oluşturacak.Tolgay Arslan’ın performansında memnun olan Şenol Güneş’in Atiba ve Tolgay’dan oluşturacağı orta sahanın önünde Quaresma, Talisca , Babel ve Cenk Tosun’u oynatması bekleniyor.Bu arada son haftalarda takıma katkısı tartışılmaya başlanan Talisca’nın yedek bekleyip 10 numara pozisyonunda Oğuzhan’ın oynatılması da haftanın sürpriz sayılamayacak hamlelerinden biri olacak.

AYTEMİZ ALANYASPORDAN BABEL TEPKİSİ



Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babele verilen cezanın 1 maça indirilmesine tepki göstererek, Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek? dedi. Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Beşiktaşlı Ryan Babel’in cezasının 1 maça düşürülmesine tepki gösterdi. Türk futbolunda alınan garip kararları anlamakta güçlük çektiklerini belirten Özçelik, "Beşiktaşlı Ryan Babel Gençlerbirliği maçında rakibine sert bir hareket yaptı ve doğrudan kırmızı kart gördü. Disiplin kurulu da bu futbolcuya 2 maç ceza verdi. Buraya kadar her şey normal ama gariplikler bundan sonra başlıyor. Caner Erkin’e 6 maç ceza verilmesinin hemen ardından Babel’in cezası 1 maça indiriliyor. Dünyanın her yerinde bu hareketin cezası 2 maçtır. Federasyonun bir kurulu doğru bir karar verirken, diğer bir kurulu ince bir ayar yapıyor ve cezayı 1 maça düşürüyor. Hafta boyu teknik ekibimiz Babel’siz bir Beşiktaş’ın taktiğini çalışırken, maçın hemen arifesinde ter idmanı yaparken taktik değişecek ama yeterli zaman yok. Anadolu kulüpleri bu tür durumlarda tahkime başvurduğu zaman direkt ret cevabı geliyor. Büyük kulüplere ise her zaman bir indirim var. Böyle adalet olur mu? Türk futbolu böyle nasıl gelişecek?" dedi.

ANADOLU KULÜBÜ OLMAK ÇOK ZOR

Son haftalarda hemen her maçta hakemlerin bir ya da iki penaltılarını es geçtiğini savunan Özçelik, "Başakşehir maçında Serkan Çınar genelde iyi bir yönetim göstermesine rağmen net bir penaltımızı vermedi. Attamah’ı kırmızı kartla atamadı. Son Göztepe maçında Fırat Aydınus iyi maç yönetmesine rağmen penaltımızı yine vermedi. Daha önceki maçlarda da çok penaltı pozisyonu var ama o kadar geriye gitmek istemiyorum. Penaltı mağduriyetlerimizin üstüne bir de Babel mağduriyeti ortaya çıktı. Anadolu kulübü olmak çok zor" diye konuştu.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

Beşiktaş’ın A.Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca (Oğuzhan) Babel , Cenk Tosun şeklinde.

SON 4 MAÇTA 10 PUAN KAYBETTİ

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig’in ilk 9 haftasında istediği sonuçları alamadı.

Dört haftadır sürekli puan kaybeden Siyah Beyazlılar 15 puanda kaldı ve 7.sıraya kadar düştü.6 haftadaki Fenerbahçe derbisine 4 galibiyet 1 beraberlik ile çıkan Kara Kartallar, Kadıköy’de sezonun ilk mağlubiyetini 2-1’li skorla almıştı. Fenerbahçe derbisi ile başlayan puan kaybetme serisi Trabzonspor , Gençlerbirliği ve M.Başakşehir maçları ile devam etti. 4 hafta önce 13 puan ve lig 2.liğine sahip olan Siyah Beyazlılar 2 mağlubiyet ve 2 beraberlikle çıktığı seride 10 puan kaybederek ancak 15 puana ulaşabildi ve ligde 7. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş ligin aksine Şampiyonlar liginde muhteşem bir performans gösteriyor ve 3 maçta 3 galibiyet ile grubun zirvesinde yer alıyor.

AZ ATIYOR ÇOK YİYOR

Beşiktaş’ın hücum hattı Şampiyonlar Ligi’nin aksine lig maçlarında oldukça etkisiz bir görüntü çiziyor ve puan kayıplarında baş rol oynuyor. Şampiyonlar Liginde 3 maçta 7 gol atan hücumcular ligte 9 maçta 14 golde kaldı.

Son iki sezonda gol atmakta zorlanmayan hücum oyuncuları bu sezon pozisyona girmekte ve gol atmakta sıkıntı yaşamaya başlayınca puan kayıpları da kaçınılmaz oldu.Talisca’nın ve Oğuzhan’ın form açısından kötü dönemlerinde olması,yeni transferler Negredo ve Lens’in takıma katkısının sıfıra yakın seviyelerde kalması atılan gol sayısına da yansıdı.Buna Şampiyonlar Ligi ve Milli arenada neredeyse her maçta gol atan Cenk Tosun’un ligte 3 golde kalması da eklenince ortaya gol atmakta zorlanan ve sürekli puan kaybeden Beşiktaş çıktı.

Gol atmakta sıkıntı çeken Kara Kartallar defansta ise gol yemekte sıkıntı yaşamıyor.Bu sezon neredeyse her maç gol yiyen Beşiktaş defansı 9 maçta 10 gol yiyerek puan kayıplarında önemli bir rol üstlendi.

CANER ERKİN CEZALI

M.Başakşehir maçında hakem Mete Kalkavan’a yönelik hakaret ve sevinç hareketlerinden dolayı Disiplin Kurulu tarafına sevk edilen ve dün akşam 6 maç ceza alan Caner Erkin Aytemiz Alanyaspor maçıyla başlayarak uzun bir süre takımdaki yerini alamayacak. Tahkim’e yapılacak itiraz olumlu sonuç vermezse M.Başakşehir maçında 4.sarı kartını da gördüğü için 1 maç ta ekstradan ceza alan Caner toplamda 7 maç takımını yalnız bırakacak.