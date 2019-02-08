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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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08.02.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ın Konya'sı rekor kırdı; 119 km

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Aykut Kocaman'ın Konya'sı rekor kırdı; 119 km

Devre arasında tüm takımlar en fazla 10-12 gün kamp yaparken Yeşil-Beyazlılar, tam 16 gün ikinci devreye hazırlandı. Bu durum sezonun ikinci yarısındaki rakamlara müthiş yansıdı Son Bursa maçında 119 km koşan Konya, sezon rekoru kırdı. Takım boyu kısaldı, Aykut Kocaman’ın öğrencileri ligin en kompakt oynayan ikinci ekibi durumuna geldi. İşte şaşırtan rakamlar.

Rıza Çalımbay’la yolların ayrılmasının ardından yeniden Atiker Konyaspor’un başına geçen Aykut Kocaman’ın yakaladığı başarılı grafiğin arkasında rakamlara yansıyan müthiş bir yükseliş var. Devre arasında neredeyse tüm Süper Lig takımlarından iki kat daha uzun süren bir kamp geçiren Yeşil- Beyazlılar’da Kocaman’ın üzerinde durduğu tüm konuların meyveleri alınmaya başladı. Öyle ki Konyaspor ilk 17 haftada katedilen toplam mesafede, yani çok bilinen adıyla koşu mesafesinde 109 km. ile ligin 9. sırasındayken son 3 maçta 114.3 km’ye ulaşarak bu alanda ligde 3. sıraya kadar çıktı. 1 puanla sonuçlanan Bursaspor maçında ise Kocaman’ın takımı adeta zirve yaptı. İç Anadolu ekibi, zorlu deplasmanda tam 119 km mesafe katederek bu sezonki Süper Lig rekorunu kırdı. Bu rakam tam olarak Şampiyonlar Ligi seviyesiyle aynı.

En fazla sprint

Yüksek enerji harcanan toplam mesafe, yani sprint olarak adlandırılan koşularda ise ilk devre ligin 8.’si iken (26.6km), sezonun ikinci yarısındaki 3 maç sonunda Kocaman’ın takımı, 28.6’ya ulaşarak ligde ikinci duruma gelmeyi başardı.

Savunmada büyük fark

Konyaspor’un bu sezonki problemlerinden bir tanesi de ilk 17 haftada rakamlara net yansımıştı. Kalesine gelen 11 şuttan biri gol olan Yeşil-Beyazlılar, ligin 14.’süyken 18-20. haftalarda bu rakamı 38 şutta 1’e kadar indirdi, ligde 2. sıraya kadar geldi.

En kompakt ikinci takım

Kocaman’ın farkını gösterdiği rakamlardan bir tanesi de en çok önem verdiği kompakt oyunla alakalı. Konyaspor ilk 17 haftada top rakipteyken oynadığı alan itibarıyla 1.239 m2 ile ligin 8. sırasındaydı. Sezonun ikinci yarısında ise bu rakam 984 m2’ye indi. Yani Konya, ligin en kompakt, en dar alanda oynayabilen 2. takımı oldu.

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