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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA
24.02.2019 - 20:02, Son Güncelleme:

Aykut Kocaman'ın hakem isyanı

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Aykut Kocaman'ın hakem isyanı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında İstikbal Mobilya Kayserispor‘a 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, hakemlerin maçların gidişatını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Maç sonu Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan basın toplantısından konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Son 8 hafta, özellikle çalıştırıcısını değiştirdikten sonra 4 galibiyet, 4 beraberlik, 16 puan, az yiyen özellikle temel savunma prensiplerini oturtmuş bir takımdı maç öncesi Kayserispor. Bizim dördüncülüğe yerleşmek için, belki de önümüzdeki hafta bunu içerideki avantajla tamamlayabilirsek biraz da pekiştirebileceğimiz bir maç öncesi karşılaşılacak zorlu takımlardan bir tanesiydi. Maç analizinde çok net gözüküyor bu, rakip takım analizinde maçın zorlu geçeceği. Bizim tarafımızdan bakıldığı zaman bir taraftan dördüncülük tabii pozisyonda yerleşmek ve o morali ve özgüveni kazanmak isterken biraz yıprana yıprana geldiğimiz bir gerçek, bugün de çok net bir şekilde gözüktü, özellikle oyuncu sakatlıları ve cezalarla beraber. Ama bunun da ötesinde bence daha da önemli olan aynı grupla hemen hemen sürekli şiddeti yüksek maçlar oynuyoruz. Takımımız adına söylüyorum, çabalı bir takım, ancak tabii bu biraz daha haftalar ilerledikçe takımda ufak tefek rotasyonlar yapamayıp ta aynı kadroyla devam etme zorunluluğundan kaynaklanınca biraz enerji ihtiyacımız çok yüksekti. Bunu koşu mesafelerinden ziyade bir davranış, şiddet içeren, rakibe karşı değil, hareketten harekete geçişlerde biraz daha çabuk, kuvvetli davranış biçimine doğru olan ihtiyacımız çok net bir şekilde gözüktü. Maçın başında özellikle gol yediğimiz zamanki süreçte nispeten topa daha fazla sahip olduk ancak bu biraz daha kısır bir döngüydü. Çok fazla kale sahası önünde topu hem tutacak hem oradaki süreyi arttıracak, tehdit oluşturabilecek, aynı zamanda da içeri sokabilecek durumumuz çok net gözükmüyordu” şeklinde konuştu.

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“Ne yazık ki hakemler maçların sonuçlarını etkiliyorlar”

Hakemlerin maçların gidişatını çok net bir şekilde etkilediğini belirten Kocaman, “Hakikatten ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Akhisar maçında çok net bir penaltı VAR denen uygulamada görüntüye bile getirilmedi. Trabzon’da olmayan penaltı, penaltıya çevrildi. Malatya maçında son dakikada net bir penaltı verilmedi. Geçen hafta yaşadığımız malum, ters kararlar Hakemlerle ilgili konuşmamak lazım, hem fikirim. Ama nasıl konuşulmayacak? Bu genç Bu genç arkadaşımızın üzerinden de söylemek lazım. Onun da yetenekli bir çocuk olduğu, genç olduğu belli. Ancak duygularıyla maç yönetiyor, karanlığa doğru gidiyor, duygularını karıştırıyor işin içine. Babası çok uzun yıllar futbolun içinde kalmış, bizim dönemimizin rakiplerimizden bir tanesi, kardeşi oyunculuk yapıyor. Dolayısıyla bütün hakemlerin en hassas olması gereken adalet duygusuna daha fazla sahip olması gerekiyor, çünkü aileden sporcu. Ancak duygularıyla maç yönetiyor. Özellikle ben yada benim takımlarım olduğu zaman biraz daha neden olduğunu bilmediğim bir duygu karışıklığı yaşıyor. Skubic’e yapılan hareket çok net yani, ayağını sırtına basış, kırmızı kart olur veya olmaz ama en azından insan bir bakar ve bir sarı kart uygular. Zuta’ya yapılan hareket, Zuta topun önünden çekilmeye çalışıyor, rakibe hiçbir hamlesi yok tam tersi Mensah’ın dirseğiyle beraber suratına bir darbesi var ama hem sarı kart, hem çok tehlikeli yerden bir frikik. Maçın sonlarına doğru Fofana’nın suratına vurulan bir darbeyi görmedi bile. Buradan yola çıkarak söylemek lazım, ne yazık ki hakemler maçların sonuçlarını etkiliyorlar. Bu kadar sonuca etki eden insanlar ortadayken hakemlerden konuşmamak mümkün değil. Ülkede yıllardır en üst seviyede teknik direktörlük yapan, son dönemimde de 4-5 sene civarında Türkiye Futbol Direktörünün çok net bir açıklaması vardı, hakem kurullarını çok iyi tanıdığını, lige ayar verdiklerini ne kadar iyi bildiklerini söyledi. Bir ülkede söylendiği zaman bu yer yerinden oynaması gereken bir cümle, son derece göz ardı edildi. Dolayısıyla göz ardı edildiği zaman VAR’ın da nerelere gittiği görüldüğü andan itibaren burada duygularıyla hareket etti. Söylediklerim ne oyunculara, ne teknik heyete ne de Kayserispor’a karşı. Ancak öbür taraftan da maçın gidişatını gerçekten etkileyen pek çok faktör varken enteresan bir şekilde lige ayar verildiğini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ancak çabaya, çalışmaya, bir şeyleri oturtmaya devam, başka söyleyecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

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