Aykut Kocaman tribünde
Gençlerbirliği ile oynanan Süper Lig mücadelesinin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Aykut Kocaman, karşılaşmayı locadan takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akın Çorap Giresunspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasını locada takip etti.
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