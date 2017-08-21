Aykut Kocaman: Trabzonspor kırmızı görmeliydi

Kocaman maç sonunda şu açıklamaları yaptı:

2 puan var 2-0'lık mağlubiyet... Hakikaten kötü bir hafta. Her şey ancak bu kadar ters gidebilirdi. Hem şaşırtıcı hem üzüntü verici bu kadar basit hatalar yapmak.

FENERBAHÇE STANDARDINDA BU OLMAZ

Fenerbahçe standartında bu olmaz. Böyle bir maçtan sonra yenilmeden ayrılmak bir teselli veriyor. Trabzonspor'un 2 haftayı kırmızı kartsız geçirmesi olayın şaşırtıcı bir boyutu. 28 faul var ortada... Bu kadar faul var sadece 5 dakika uzatma. Sadece 43 dakika top oyunda kalmış. Vardar maçına odaklanıp, turu geçmeye odaklanıp, sonra Gençlerbirliği maçında takıma nefes aldırmak en büyük amacım. Her şey ortada gözüküyor.

GÜÇLÜ DÖNECEĞİZ

Herkesi gördüğü şeyler var .. Şanssız bir dönem yaşadığı gerçek Volkan'ın. Bu Kameni için de geçerli. Bu total bir durum sadece Volkan için konuşmanın bir manası yok. Avrupa Kupaları açısından bakarsak, bir ev sahibi takımı için en iyi skoru aldılar: 2-0 ... Çevirecek gücümüz var. Bu takım son derece güçlü şekilde gelecek. Giuliano ve Soldado takıma girinci bu takımın gol atma kapasitesi artacak. Bu çok sık rastlanan bir durum değil.