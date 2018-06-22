Aykut Kocaman gitti, ekibi kalıyor
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı. Ali Koç, Kocaman'ın çalıştığı teknik ekibin Phillip Cocu ile beraber çalışmalarını sürdürmesine karar verdi.
Fenerbahçe'de görevden ayrılan Aykut Kocaman'ın ekibi görevine devam edecek. Sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman ile birlikte kulüpte görev almaya başlayan Murat Öztürk (Kaleci Antrenörü) BarışKarakoç (Antrenör), Zeki Murat Göle (Antrenör), Turgay Altay (Antrenör), Arda Keskin (Antrenör), Fatih Yıldız (Bireysel Performans Uzmanı), Alper Aşçı (Bireysel Performans Uzmanı), Melikşah Sezgin (Analiz Uzmanı). Eski ekipten yalnızca Fahrudin Omerovic görev almayacak.
Ali Koç'un özel isteği ile kulüpte kalacaklar
Koç'un kalmasını istediği ekip Aykut Kocaman'ın onayını alarak kulüpte kalmaya devam edecekler. Ekip üyeleri Samandıra'da 28 Haziran'da başlayacak çalışmalarda Cocu'nun yardımcıları olarak görev yapmaya devam edecekler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle