Aydınus ve Palabıyık uğurlu gelmiyor!
Spor Toto Süper Lig'de kritik gün! Fenerbahçe'nin konuğu Bursaspor, Galatasaray ise Akhisarspor deplasmanında. Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık, istatistiksel açıdan Fenerbahçe ve Galatasaray'a uğurlu gelmiyor.
Fenerbahçe - Bursaspor
- Fenerbahçe'de Nabil Dirar'ın durumu maç saati netleşecek.
- Bursaspor'da ise Joshua John yok.
- Fenerbahçe, Fırat Aydınus yönetiminde bu sene çıktığı 4 maçı da kazanamazken, son 3 maçta sahadan gollü beraberliklerle ayrıldı.
Akhisarspor - Galatasaray
- Akhisarspor'da Paulo Henrique şüpheli.
- Galatasaray'da ise Younes Belhanda cezalı, Mariano sakat.
- Palabıyık yönetiminde ligde çıktığı son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, ondan önceki 4 maçta ise fire vermemişti.
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