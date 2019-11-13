Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAy-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu
GeriFutbol Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
13.11.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu

A Milli Futbol Takımı’nın yarın İzlanda ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’ndaki GSStore mağazalarında ay-yıldızlı formalar ve lisanslı ürünlerin satışı başladı.

Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda yarın saat 20.00’de çıkacağı İzlanda karşılaşmasının oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda bulunan GSStore mağazaları, ay-yıldızlı formalar ve lisanslı ürünlerle donatıldı.

Milli takım formaları ile eşofman, tişört ve diğer lisanslı ürünler stadyumda bulunan Aslantepe GSStore ile VIP bölümünde bulunan mağazalarda futbolseverler için bugün satışa sunuldu.

Taraftarların, bugün ve maç günü tüm ürünleri yüzde 30 indirimli alabileceği belirtildi.

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş
Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş
A Milli Takım'da mesai sürüyorAy-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki son maçlarında İstanbul'da İzlanda ve deplasmanda Andorra ile yapacağı maçların hazırlıklarına sürdürüyor.
daha fazla video için

Ay-yıldızlı formalar, Türk Telekom Stadı’nda satışa sunuldu

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle