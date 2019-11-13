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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.11.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

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Türkiye A Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nu lider tamamlayarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeye çok yaklaştı.

Milliler eğer kalan maçlar sonunda Fransa'nın önünde gruptan lider çıkarsa tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası elemelerini lider olarak tamamlayıp finallere katılma hakkı kazanmış olacak. Teknik direktör Şenol Güneş de ilk kez milli takımı uluslararası bir turnuvaya lider götürmenin hesaplarını yapıyor.

ELEMELERDE EN BAŞARILI İSİM ŞENOL GÜNEŞ

Tecrübeli teknik adam Avrupa Şampiyonaları Elemeleri'nde bugüne kadar 16 maça çıktı ve 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Şenol Güneş elde ettiği 2,38'lik puan ortalamasıyla bu alanda Türk teknik adamlar içinde en başarılı isim durumunda. Fatih Terim, şampiyona elemelerinde 30 maçta 16 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 1.90'lık ortalama sağladı. Mustafa Denizli ise 12 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 1.50'lik puan ortalaması yakaladı.

Öte yandan, Şenol Güneş, 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi grubunu da lider olarak bitirdi ve ilk kez bir Türk takımı devler arenasında grup aşamasını yenilgisiz ve lider olarak tamamladı. 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Şenol Güneş'in ekibi 14 puan toplayarak büyük bir başarıya imza attı.

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BERABERLİK YETİYOR, HEDEF GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9'uncu maçında yarın sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Ay-yıldızlılara İzlanda karşısında alacağı 1 puan şampiyonaya katılmak için yetiyor. Ancak İzlanda ve gruptaki son mücadelede olan Andorra ile yapılacak mücadelelerden alınacak 3'er puanla milliler grup liderliğini elde edecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

Elemelerde en başarılı isim Şenol Güneş

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