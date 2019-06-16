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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ertuğrul GÜNEŞ
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Avrupa'dan genç Türklere akın!

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Avrupa'dan genç Türklere akın!

Genç oyuncular kulüplerine tam 105 milyon Euro bonservis ücreti kazandırdı.

Merih, Zeki, Okay, Enes ve Ozan gibi 25 yaş altı milli oyuncular Avrupa’nın yolunu tuttu. Bu transferler için 105 milyon Euro bonservis bedeli ödenirken, Ertuğrul’un Lecce’ye, Duhan Aksu’nun da Lille’e transferi an meselesi.

AVRUPA’nın 5 büyük ligi; İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’nın transfer gündeminde son dönemde genç Türk futbolcular ağırlık kazanmaya başladı. Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ile başlayan ‘Avrupa seferi’ son 1 yıldır, milli formayı terleten genç yıldızlarımız Merih Demiral, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü ile devam etti. Söz konusu oyuncuların transferleri
için toplamda 105 milyon Euro bonservis ödendi. Lille ile anlaşmak üzere olan Duhan Aksu
ve Lecce’ye gitmesi an meselesi olan Ertuğrul Ersoy da bu ‘sefer’e dahil olmak üzere...

MERiH DEMİRAL DAMGA VURDU

Geçen sezon devre arası Alanyaspor’dan 7 milyon Euro’ya İtalya Serie A ekibi Sassuolo’ya giden Merih Demiral, Çizme’deki performansıyla, adından söz ettirdi. 21 yaşındaki stoperin, Juventus ile anlaştığı ifade ediliyor. G.Saray’da geçirdiği yarım sezonda performansıyla öne çıkıp devre arasında 11 milyon Euro’ya Alman ekibi Stuttgart’a giden Ozan Kabak, takımı küme düşmesine rağmen Bundesliga’da ‘yılın çaylak oyuncusu’ seçildi. 19 yaşındaki Ozan, devleri peşine taktı. Milli formayı terleten 22 yaşındaki Zeki Çelik, geçen sezonun başında 1. Lig takımı İstanbulspor’dan direkt Lille’e transfer olarak dikkat çekti. Zeki’nin İstanbulspor’dan takım arkadaşı Duhan Aksu da Lille ile ön anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sol bekle protokol imzalayan Fransızlar, İstanbulspor’a 3 milyon Euro ödeyecek.

BURSA’YA CİDDİ BİR GELİR

Son olarak Bursaspor’da 22 yaşında kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy, İtalya Serie A’ya yükselen Lecce ile dün anlaştı. Bu transferden Bursaspor’un kasasına 1,4 milyon Euro girecek.

Avrupadan genç Türklere akın

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