Avrupa yolcuları belli oldu!
Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunda son haftanın kritik maçları oynandı. Cuma günü oynanan maçlar sonucunda en çok merak edilen ise üçüncülük ve dördüncülük savaşı idi.
Ligde şampiyon olan Galatasaray, aynı zamanda Türkiye Kupası şampiyonu da olduğu için ligi üçüncü sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak gidecekti. Trabzonspor'un üçüncü olmak için tek şansı ise Rizespor'u devirip, Beşiktaş'ın puan kaybetme durumuydu.
Beşiktaş Kasımpaşa'yı evinde yenerek Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi'ne gruplardan katılacak. Ligi dördüncü sırada tamamlayan bordo-mavili takım ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan gruplara kalmaya çalışacak. Trabzonspor 3. Eleme ve play-off etabını geçerse grup kuralarını bekleyecek.
Süper Lig'i beşinci sırada bitiren takım ise Yeni Malatyaspor - Bursaspor ve Fenerbahçe - Antalyaspor maçlarının ardından belli olacak. Beşinci sırada olan takım UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndan serüvene başlayacak.
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