Avcı evet derse geliyor! Mert Müldür...
Transferde gurbetçi isimlere yönelen Beşiktaş'ın Rapid Wien forması giyen Mert Müldür ile anlaştığı kaydedildi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın pazartesi günü vereceği rapor doğrultusunda Müldür'ün transfer edilebileceği ifade edildi.
Sağ bekte ve stoperde forma giyen 1,88'lik futbolcu henüz 20 yaşında.
Geçtiğimiz sezon takımında 41 maçta forma giyen Mert, 1 gol ve 6 asistle sezonu tamamladı.
Genç oyuncunun kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Abdullah Avcı'nın hikayesi...
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