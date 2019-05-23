Atletico Madrid'de yaprak dökümü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtletico Madrid'de yaprak dökümü!
GeriFutbol Atletico Madrid'de yaprak dökümü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
23.05.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Atletico Madrid'de yaprak dökümü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atletico Madrid'de yaprak dökümü!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid'de Lucas Hernandez ve Diego Godin'den sonra Juanfran Torres de ayrıldı.

Atletico Madrid, 2010 yılından bu yana son 9 sezondur kadrosunda bulundurduğu emektar futbolcusu Juanfran için Wanda Metropolitano Stadı'nda tören düzenledi.

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, "Kariyerimin en iyi dönemini burada yaşadım, olağanüstü güzel yıllardı. Büyük başarılar elde ettik ve aynı zamanda çok zorlu anlar yaşadık. Herkese teşekkürler." dedi.

Atletico Madrid yönetiminin sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen Juanfran, hangi takıma gideceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Juanfran, Atletico formasıyla oynadığı dönemde 1 lig şampiyonluğu, 1 Kral Kupası, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 Avrupa Süper Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazandı.

Öte yandan La Liga'yı bu sezon 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Atletico Madrid'de önemli futbolcuların tek tek takımdan ayrılmaları dikkati çekti.

Lucas Hernandez'in Bayern Münih'e, Diego Godin'in de İnter'e gitmesinden sonra Juanfran da takımdan ayrıldı. İspanyol basınına göre Filipe Luis ve Antoine Griezmann'ın da Atletico Madrid'den ayrılma olasılıkları yüksek gösteriliyor.

Fransız futbolcu Griezmann, geçtiğimiz haftalarda Twitter hesabından yayımladığı videoda Atletico Madrid taraftarına veda ederek, "Yeni şeyler görmek ve başka meydan okumalara sahip olmak için gitme kararı aldım. Bu yolu seçmek benim için zor oldu ama hissettiğim ve ihtiyacım olan bu." ifadelerini kullanmıştı.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Atletico Madridde yaprak dökümü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ujkani ve Muric'e milli davet!
Ribery için flaş hamle! 2 yıllık...
Helal sana İrem! Tarihe geçti...
Recep Niyaz, Çallı gençlerle buluştu