Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin

Oynadıkları Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar ve Malatyaspor maçlarında hakem kararları nedeniyle maçın skorunun direkt etkilendiğini hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Trabzonspor ile oynadığımız maç öncesinde hatırlanacağı üzere bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından karşılaşmayı yönetecek olan hakemler alenen hedef alınmış ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka oynanmadan sonucuna yönelik hamleler yapılmıştı. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız ve bir kez daha bu dejavuyu yaşamak istemiyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük, sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecraları azami derecede dikkatli olmaya davet ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile puan mücadelesine çıkacağız. Hafta başından bu yana sarı lacivertli yönetimin şikâyetlerini ve yoğun itirazlarını gazetelerden televizyonlardan internet sitelerinden takip ediyoruz.

Bizim ne Fenerbahçe Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz.

Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin.''

Galatasaray maçından itibaren 6-7 puan kaybı yaşadıklarını belirtilerek, ''Biz de zaman zaman bu şikâyetleri gündeme taşıyoruz. Galatasaray maçından bu yana en az 6-7 puanlık kayıplar yaşadık. Fenerbahçe kulübünün de serzenişlerin de haklı olduğu noktalar muhakkak vardır. Ancak biz sadece bu serzenişlerin hesabının bir başka maçta kesilmesi düşüncesine itiraz ediyoruz. Çıkalım centilmence futbolcumuzu oynayalım, mücadelemizi ortaya koyalım, temiz bir maç olsun ve herkes kendi yoluna devam etsin, hiç kimse, hiçbir kurum baskı altına alınmaya çalışılmasın. Kulüpler Birliği açıklamasında da yer aldığı gibi fahiş hakem hataları yapılmasın. Yapıldığı takdirde ilgili kurumlar reflekslerini hak hukuk adalet sınırları içinde harekete geçirsin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konan mücadelenin konuşulacağı bir müsabaka oynanmasını gönülden temenni ediyoruz'' açıklaması yapıldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!