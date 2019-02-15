Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAtiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin
GeriFutbol Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
15.02.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin

Atiker Konyaspor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçı öncesi algı operasyonu yapıldığını belirterek, ''Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin" ifadeleri kullanıldı.

Oynadıkları Galatasaray, Trabzonspor, Akhisar ve Malatyaspor maçlarında hakem kararları nedeniyle maçın skorunun direkt etkilendiğini hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Trabzonspor ile oynadığımız maç öncesinde hatırlanacağı üzere bordo-mavili kulübün resmi hesaplarından karşılaşmayı yönetecek olan hakemler alenen hedef alınmış ve büyük bir algı operasyonuyla müsabaka oynanmadan sonucuna yönelik hamleler yapılmıştı. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız ve bir kez daha bu dejavuyu yaşamak istemiyoruz. Biz bu filmi daha önce gördük, sonunun nasıl olacağını tahmin edebiliyoruz ve şimdiden konuyla ilgili bütün mecraları azami derecede dikkatli olmaya davet ediyoruz. Cumartesi akşamı Fenerbahçe ile puan mücadelesine çıkacağız. Hafta başından bu yana sarı lacivertli yönetimin şikâyetlerini ve yoğun itirazlarını gazetelerden televizyonlardan internet sitelerinden takip ediyoruz.

Bizim ne Fenerbahçe Kulübü ile ne taraftarıyla, ne müsabakanın hakemiyle ne de bu sistemin diğer unsurlarıyla herhangi bir problemimiz yok. Sadece bu gelişmeler neticesinde adalet kavramının sözde kalmasını istemiyoruz.

Her şey sahada yaşanıp bitsin, saha dışı etkenlerden kimse medet ummasın. Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin. Gücü olan, iyi hazırlanan, hak eden kazansın. Müsabaka sonunda da herkes evine vicdanı rahat bir şekilde gidebilsin.''

Galatasaray maçından itibaren 6-7 puan kaybı yaşadıklarını belirtilerek, ''Biz de zaman zaman bu şikâyetleri gündeme taşıyoruz. Galatasaray maçından bu yana en az 6-7 puanlık kayıplar yaşadık. Fenerbahçe kulübünün de serzenişlerin de haklı olduğu noktalar muhakkak vardır. Ancak biz sadece bu serzenişlerin hesabının bir başka maçta kesilmesi düşüncesine itiraz ediyoruz. Çıkalım centilmence futbolcumuzu oynayalım, mücadelemizi ortaya koyalım, temiz bir maç olsun ve herkes kendi yoluna devam etsin, hiç kimse, hiçbir kurum baskı altına alınmaya çalışılmasın. Kulüpler Birliği açıklamasında da yer aldığı gibi fahiş hakem hataları yapılmasın. Yapıldığı takdirde ilgili kurumlar reflekslerini hak hukuk adalet sınırları içinde harekete geçirsin. Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konan mücadelenin konuşulacağı bir müsabaka oynanmasını gönülden temenni ediyoruz'' açıklaması yapıldı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 118Fenerbahçe - Konyaspor
    3
    MS1
    1,65
    12750kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
Aykut Kocaman imzayı attı!Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Aykut Kocaman, 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Teknik direktör Aykut Kocaman, törende yaptığı konuşmada Atiker Konyaspor'a geldiği için memnuniyet duyduğunu söyledi.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Okan Buruk: 'Bursa deplasmanında puan kazanmak için mücadele edeceğiz'

Soldado cezalı! Forma kimin olacak? Frey mi, Slimani mi...

Atiker Konyaspor: Hiç kimse maç oynanmadan aba altından sopa göstermesin

İşte Sneijder'in yeni forması! Sıradışı...