Aslan ilk yarının para şampiyonu
İlk yarıyı 5. bitiren G.Saray, 137,2 milyon TL ile en çok gelir elde eden kulüp oldu. Ligin 17’ncisi F.Bahçe, 119,4 milyon TL ile ikinci, Beşiktaş 114,6 milyon ile üçüncü.
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayın gelirinden en fazla kazanç sağlayan kulüpler oldu. Yayın geliri havuzundan alınan payda zirve Galatasaray’ın olurken, ilk yarıyı düşme hattında kapatan Fenerbahçe, en çok para kazanan ikinci takım unvanını elde etti. Beşiktaş’ın üçüncü sırada yer aldığı klasmanda, Trabzon dört, Başakşehir ise 5. sırada yer buldu.
‘ŞAMPİYONLAR PAYI’ FAKTÖRÜ
Sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamlayan Galatasaray, şu ana kadar yayın havuzundan 137,2 milyon liralık gelir elde etti. Katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira alan sarı kırmızılı ekip, 8 galibiyet ve 5 beraberlikten oluşan performansıyla 29,4 milyon lira kazandı. Tarihinde 21 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, şampiyonlar payından da 69,3 milyon liralık gelirin sahibi oldu.
Ligin ilk yarısını 17. sırada ve düşme hattında bitiren Fenerbahçe, şampiyonlar payının etkisiyle toplamda 119,4 milyon lirayla, kazanç liginde ikinci sırada yer aldı.
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