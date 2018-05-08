Arda Turan'a en az 8 maç ceza!
Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, Sivas maçında yardımcı ve orta hakeme yönelik şiddetli eylemde bulunmuştu. Alacağı minimum ceza belli oldu.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun raporunda Arda'nın kırmızı kart sonrası kendisine el kol hareketiyle birlikte yumruğunu sıkarak, "Şerefsizler, Allah belanızı versin" diye yazdığı öğrenildi.
Tecrübeli oyuncu orta ve yan hakeme yönelik fair-play'e aykırı sözlerinden dolayı 8-10 maçla cezalandırılacak. (Takvim)
Abdullah Avcı, DG Sivasspor beraberliği sonrası bu açıklamayı yapmıştı...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle