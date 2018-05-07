Dünya, Arda Turan'ı konuşuyor!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlük ortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı hareketlerle dış basında da yankı buldu... İşte Arda Turan için yapılan çarpıcı yorumlar...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e transfer olan Arda, çıtayı daha da yükseltmişti.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Buradan, Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde kiralık olarak Başakşehir için ter döküyor... Ancak son maçta hakeme yaptığı hareketi olay oldu...
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi silkeleyip itti. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu hareketi nedeniyle ağır ceza alması beklenen Arda Turan'ın haftaya damga vurması sonrası, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu... Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor. (Habertürk)