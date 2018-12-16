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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA / Fotoğraf: AA
16.12.2018 - 16:00, Son Güncelleme:

Antalyaspor'un hızını Malatyaspor kesti!

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Antalyaspor'un hızını Malatyaspor kesti!

Evkur Yeni Malatyaspor, kendi sahasında Khalid'in attığı gollerle Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Guilherme, Murat Yıldırım, Boutaib (Dk.47 Rahman), Adem (Dk.90 Pereira), Eren (Dk.74 Mina), Sadık, Ahmed, Murat Akça, İssam, Erkan

ANTALYASPOR: Ruud - Oliveira, Maicon, Doğukan (Dk.47 Jean), Luis (Dk.47 William), Serdar, Salih, Ondrej, Nazım, Mevlüt (Dk.65 Barrada), Hakan

GOLLER: Dk.16, Dk.34 Khalid (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Murat, Eren (Yeni Malatyaspor) - Maicon, Doğukan, Ondrej, Hakan (Antalyaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.72 Sadık (Yeni Malatyaspor) - Dk.72 Diego (Antalyaspor) 

5'inci dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Eren, sert vurdu. Top oyun alanının dışına çıktı.

16'ncı dakikada auta çıkmasın diye topu kurtaran Eren, ceza sahası içerisinde bulunan Khalid'e gönderdi. Khalid'in bekletmeden vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.

34'üncü dakikada Khalid'in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.

45'inci dakikada Ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt Erdinç, sağ çaprazdan sert vurdu. Onun vuruşunda topu kaleci Fabien Farnolle kurtardı.

50'inci dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine taşıdığı topa sert vurdu. Onun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

70'inci dakikada taca çıkan toptan sonra Eren Tozlu'nun yere düşürülmesinin ardından karışan sahada futbolcuları yedek kulübesinden gelen teknik heyet ve futbolcular ayırdı. Durdurulan maçta hakem Mete Kalkavan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine gitti. VAR'ı izleyen hakem Yeni Malatyaspor'lu Sadık Çiftpınar ile Antalyaspor'lu futbolcu Diego'yu kırmızı kartla cezalandırırken, her iki takımdan Eren ile Ondrej'i sarı kartla cezalandırdı.

90+5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet, kaleye sert vurdu, top kalenin yanından oyun alanının dışına çıktı.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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