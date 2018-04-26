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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Antalyasporlu golcü Doukara: "Trabzonspor’u yenmek istiyoruz"
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Futbol
dha
26.04.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Antalyasporlu golcü Doukara: "Trabzonspor’u yenmek istiyoruz"

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Antalyasporlu golcü Doukara: "Trabzonspor’u yenmek istiyoruz"

ANTALYASPOR’un golcüsü Souleymane Doukara, "Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor’u yenmek istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasından Antalyaspor, sahasında cumartesi günü saat 16.00’da Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların golcüsü Souleymane Doukara, Trabzonspor maçının kendileri adına çok önemli olduğunu vurguladı. Antalyaspor’a devre arasında transfer olan golcü futbolcu, kırmızı beyazlı taraftarın takıma desteğine hayran kaldığını dile getirdi.

Taraftarın hem iç saha hem de deplasmanda kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Souleymane Doukara, "Her maçta 90 dakika bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak çok güzel. Evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçında da tribünleri dolu bir statta oynamak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında taraftarın tribünü doldurmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor’u yenmek istiyoruz" diye konuştu.

Antalyaspor’a transferinin ardından kırmızı beyazlı formayla ilk maçına çıktığında tribündeki atmosfere hayran olduğunu anlatan Souleymane Doukara, "İlk maçıma çıktığımda içimde büyük bir heyecan vardı. Taraftarın desteği çok büyüktü. Zaten bu da takımın adrenalinini ve motivasyonunu artırıcı ekstra bir güç olmuştu. Maçı kazanmak için çıktığımızda taraftarımızın gücü ve desteğine önem veriyoruz. Onların da sayesinde ilk maçımda çok sıcak bir şekilde karşılandığımı düşünüyorum. Bu da beni bir nevi ekstra motive etti diyebilirim. İngiltere’de seyirci desteğini her maçta görüyor ve hissediyorduk. İngiltere’deki taraftar desteğini Antalya’da bulmak benim için güzel bir görüntüydü" şeklinde konuştu.

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Taraftar desteğinin sahadaki oyunlarına da yansıdığını belirten Souleymane Doukara, "Taraftarın bize desteği sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Özellikle Atiker Konyaspor maçında, taraftarımızın stadyumumuzu doldurması ve görsel şovlarla her yeri kırmızı beyaza dönüştürmesi beni çok etkiledi. Tüm taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı atmosferi sezon sonuna kadar görmek istiyoruz. Trabzonspor maçında taraftarın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu.

İtalya’da başlayan futbol kariyerini İngiltere’nin ardından Türkiye’de sürdürdüğünü anlatan Souleymane Doukara, Türkiye’de oynamanın kendisine farklı deneyimler kattığını söyledi. Farklı ülkelerde farklı takımlarda oynamasının futboluna kazandırdıklarını anlatan Souleymane Doukara, şöyle konuştu:

"İtalya, taktiksel formasyonumu geliştirdiğim ve tamamladığım ülkedir. İngiltere ligi daha çok fiziki güç ile şova dayalı ve dünyaca seyredilen bir lig olduğu için kendimi geliştirme olanağına bu ülkede sahip oldum. Türkiye de kendini sürekli geliştiren bir ülke. Futbol konusunda çok önemli ve yabancı oyuncular Türkiye’ye geliyor. Zorlu bir ligde, zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Kısacası, Türkiye bana farklı deneyimler kazandırdı diyebilirim."

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