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Antalyaspor'da seçimli genel kurul tarihi belli oldu!

ANTALYASPOR’da 10 Ocak’ta yapılacak olağan genel kurulda yönetim kurulu seçimi ile görev süresinin belirleneceği açıklandı.

Hürriyet Haber
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 Süper Lig’de kötü günler geçiren Antalyaspor, Ali Şafak Öztürk’ün başkanlık, Leonardo Araujo’nun da teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından devre arasında yeniden yapılanmayı planlıyor. Kırmızı beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada 10 Ocak’ta olağan genel kurul yapılacağı duyuruldu. Genel kurulun Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde saat 15.00’te yapılacağının belirtildiği açıklamada 01.01.2017 ile 31.12.2017 dönemi yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir tablosunun onaylanması ve yönetim kurulu üyelerinin ibrasının karara bağlanmasının görüşüleceği belirtildi. Toplantının yönetim kurulu seçimi ile görev süresinin belirlenmesinin ardından dilek ve temenni konuşmalarıyla sona ereceği açıklandı.

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