Antalyaspor’da iki eksik
Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında Salih Dursun sakatlığı, Cissokho da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33’üncü haftasında Antalyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak. Bursaspor mağlubiyeti sonrası Avrupa kupalarına katılma şansı azalan Antalyaspor, ligin 5’inci sırasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor. Bursaspor karşılaşmasındaki sahadaki mücadeleden memnuniyetsizliği futbolcularına aktaran kırmızı beyazlı yönetim, taraftarın karşısındaki ligdeki son maçta 3 puanı hedefliyor.
Kırmızı beyazlaların Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında, sakatlığı nedeniyle Salih Dursun forma giyemeyecek. Bursaspor karşılaşmasında ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen Cissokho da cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Salih Dursun’un sakatlığından dolayı ligin son haftasındaki Fenerbahçe maçında da oynayamayacağı belirtildi.
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