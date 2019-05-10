Antalyaspor - Bursaspor: 0-1
Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor, evinde düşmeme mücadelesi veren Bursaspor'u konuk etti. Maçı Bursaspor 1-0 kazanarak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlıların tek golünü 13. dakikada Aurelien Chedjou kaydetti. Bursaspor 33 puana yükselirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı. Bursa ekibi ligde bir sonraki maçını evinde kendisi gibi Süper Lig'de kalma yarışı veren Göztepe ile oynayacak. Antalyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Ayrıntılar gelecek...
Maçtan dakikalar(İlk yarı)
7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
16. dakikada sağ kanattan Saivet’in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou’nun kafası ağlara gitti. 0-1
20. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar’ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet’in vuruşu yandan auta gitti.
45. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti.
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