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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Spor Arena
10.05.2019 - 15:46, Son Güncelleme:

Antalyaspor - Bursaspor: 0-1

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Antalyaspor - Bursaspor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta açılış karşılaşmasında Antalyaspor, evinde düşmeme mücadelesi veren Bursaspor'u konuk etti. Maçı Bursaspor 1-0 kazanarak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeşil-beyazlıların tek golünü 13. dakikada Aurelien Chedjou kaydetti. Bursaspor 33 puana yükselirken, Antalyaspor 42 puanda kaldı. Bursa ekibi ligde bir sonraki maçını evinde kendisi gibi Süper Lig'de kalma yarışı veren Göztepe ile oynayacak. Antalyaspor ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Ayrıntılar gelecek...

Maçtan dakikalar(İlk yarı) 

7. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Chedjou’nun kafa vuruşu az farkla auta gitti. 

16. dakikada sağ kanattan Saivet’in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Chedjou’nun kafası ağlara gitti. 0-1 

20. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ceza sahası içine kestiği ortada kaleciyle karşı karşıya kalan Onur Atasayar’ın vuruşu az farkla yandan auta çıktı. 

28. dakikada paslaşarak ceza sahasına içine giren yeşil beyazlılarda Onur Atasayar’ın, penaltı noktası üzerine yerden çıkardığı pasına müsait pozisyonda Saivet’in vuruşu yandan auta gitti. 

45. dakikada Umut Nayir'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutu az farkla yandan auta gitti. 

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