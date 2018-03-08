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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
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Futbol
08.03.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor

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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, kaybettiği puanları bu maçta telafi etmek istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi sahada futbolcularla toplantı yapan Hamzaoğlu, oyuncularının maça iyi odaklanmalarını istedi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra taktiksel çalışma yaptı.

Hamzaoğlu'nun oyuncularını sık sık uyardığı antrenmana sakatlığı nedeniyle Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Danilo katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Nazım Sangare ise fizyoterapist gözetiminde takımdan ayrı koşu yaptı.

"Eksik oyuncular sorun değil"

Teknik direktör Hamzaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen haftayı Demir Grup Sivasspor karşısında mağlup kapattıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İyi bir mücadele ortaya koymalarına rağmen yaptıkları hatalardan dolayı goller yediklerini belirten Hamzaoğlu, "Sonuçta kendi sahamızda kazanmamız gereken maçı kaybettik. Şimdi Göztepe maçı çok daha önem kazandı. Arka arkaya oynayacağımız iki deplasman maçı var. Bunlardan maksimum puanla dönmek zorundayız." ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'un doğru yolda olduğunu, her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Hamzaoğlu, moral bozmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.
Eksik oyuncuları sorun etmediklerini anlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki haftaya en iyi şekilde hazırlanıp, kaybettiğimiz puan veya puanları telafi etmek istiyoruz. Eksik oyuncular sorun değil. Sonuçta 28 kişiyiz ve herkes forma için hazır bekliyor. Gönül istiyor ki önümüzdeki iki maçı da kazanalım. Ama kolay değil. İki deplasman maçı, iki zorlu rakip. Oturmuş kadroları ve belli oyun planları olan takımlarla oynayacağız. İşimiz zor ama kolaya çevirmek bizim elimizde. Biz doğru şeyleri yapar, birlikte hareket eder, yine takım halinde hem savunur hem hücum edersek oralardan da başarılarla dönebiliriz."

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