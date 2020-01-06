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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.01.2020 - 23:42,Son Güncelleme:/

Antalyaspor, Kudryashov'u transfer etti

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Antalyaspor, Kudryashov'u transfer etti

Antalyaspor, Rus savunma oyuncusu Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kırmızı beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir forması da giymişti.

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