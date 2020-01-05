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GeriFutbol Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

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Tamer Tuna, Antalyaspor'da ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor'la anlaşan Teknik Direktör Tamer Tuna, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası çalışmaları için Serik ilçesinin Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa giren Antalyaspor, ilk çalışmayı yeni teknik direktörü Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirdi.

Tuna, antrenman öncesi futbolcularla saha içinde toplantı yaptı. Antrenman, takım halinde yapılan koşu ile başladı. Daha sonra topla eğitsel çalışma gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, antrenmanı açma germe çalışması ile tamamladı.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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