Antalyaspor avans verdi

Stat: Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk , Asım Yusuf Öz , Osman Gökhan Bilir
Antalyaspor: Boffin , Celutska (Sangare dk. 86 ), Harun (Menez dk. 57 ), Diego , Musa , Charles , Deniz (Danilo dk. 81 ), Maicon , Chico , Nasri , Eto’o
Yedekler: Ozan, Ferhat, Yusuf, El Kabır, Aydın, Sakıb, Emre
Teknik Direktör: Leanordo de Araujo
Kasımpaşa: Ramazan , Omeruo , Sadıku , Trezeguet , Pavelka , Ben Youssef , Murillo , Rangel (Hasan Bilal dk. 57 ), Veigneau (Etoundi dk. 81 ), Mensah (Neumayr dk. 77 ), Popov
Yedekler: Eray, Burak, Abdullah, Ahmet, Onur, Mert, Burak
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Goller: Trezeguet (dk. 23) (Kasımpaşa), Eto'o (dk. 43), Deniz Kadah (dk. 75) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Murillo (dk. 53) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Harun, Charles, Musa, Chico (Antalyaspor), Rangel, Veigneau, Popov (Kasımpaşa)
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Nasri’nin ara pasında ceza sahasına giren Deniz Kadah’ın penaltı noktası üzerinden zayıf şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
23. dakikada ceza sahası dışından Trezeguet’ın yerden sert şutunu kaleci Boffin sektirdi. Seken topa hamle yapan Murillo meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
28. dakikada Nasri’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Harun’un şutunu kaleci kale direği dibinden kornere çeldi.
32. dakikada Mensah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kurtardı.
34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Charles’in sert şutunu kaleci kornere çıkardı.
43. dakikada Samir Nasri'nin kornerde sol kale çizgisinden ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topa Deniz Kadah kafa vurdu. Kaleciden dönen topu Eto'o sol kale direği dibinde ağlara gönderdi. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Murillo, Deniz Kadah’a yaptığı set müdahale sonucu ikinci sarı karıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
55. dakikada Samir Nasri’nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Harun’un sol ayakla vurduğu sert şut kalecide kaldı.
72. dakika da sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Musa Nizam’ın ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Eto’o’nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
75. dakikada ceza alanı içerisi son çizgiye inen Eto’o pasında ön direkte Maicon’u buluşturdu. Kaleye sırtı dönük olan Maicon’un sağ ayağıyla vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
91. dakikada Trezeguet’in ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu az farkla üstten auta gitti.