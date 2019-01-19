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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.01.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Antalya'da golsüz düello

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Antalya'da golsüz düello

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Antalyaspor, evinde Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Antalya

Hakemler: Özgür Yankaya, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Chico, Cissokho, Zeki Yıldırım, Hakan Özmert, Mevlüt Erdinç (Dk. 62 Drole), Doğukan Sinik (Dk. 82 Charles), Serdar Özkan, Doukara

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Chery (Dk. 86 Bilal Başacıkoğlu), Deniz Türüç, Varela, Umut Bulut (Dk. 66 Kravets)

Sarı kart: Dk. 57 Şamil Çinaz (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Mensah'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Boffin soluna giden topu yatarak kontrol etti.

31. dakikada sağ kanattan gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında, Tiago Lopes'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Chery'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası sol çaprazında pası sonrası Chery'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin de kaldı.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Boffin topu kontrol etti.

75. dakikada Zeki Yıldırım'ın ceza yayı gerisinden şutunda, top auta çıktı.

76. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

90 2. dakikada Cissokho'nun ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

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