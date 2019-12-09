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Futbol
09.12.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı

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Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı

Dünyada hızla büyüyen sporlarının başında gelen, golf ile futbolun karışımından oluşan hibrit bir oyun olan Futgolf, Türkiye’nin bugüne kadar yapılmış en büyük ve en yüksek katılımlı turnuvasıyla 13-15 Aralık’ta Antalya’da sevenleriyle buluşuyor.

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası’nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor.

Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası’nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club’ta, 2 kez Kuşadası Golf Club’ta 2 kez de Bodrum Golf Club’ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya’daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak. 

Türkiye’nin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:

13 Aralık Cuma

09.00-17.00 Serbest antrenman
21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi

14 Aralık Cumartesi

10.30 Oyunların başlaması
14.00 Oyunların bitişi

15 Aralık Pazar

09.30 Oyunların başlaması
13.00 Oyunların bitişi
13.00-15.00 Barbekü partisi
13.30-14.30 Ödül töreni

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Antalyada Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı

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