Antalya'da Futgolf Grand Final Turnuvası heyecanı

Ülkemizin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği Ford Store Bilaller Antalya Futgolf Grand Final Turnuvası’nda 80 katılımcı birbirinden değerli ödüller için sahaya çıkıyor.

Turnuva sonunda 7 etaplı Türkiye Şampiyonası’nın kazananı da belli olacak. Daha önce katılımcılar 2 kez Ataşehir Golf Club’ta, 2 kez Kuşadası Golf Club’ta 2 kez de Bodrum Golf Club’ta kozlarını paylaşmıştı. Antalya’daki son ayakla birlikte şampiyon da ödülüne kavuşacak.

Türkiye’nin en büyük futgolf oluşumu Türkiye Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin düzenlediği turnuvanın programı ise şu şekilde:



13 Aralık Cuma



09.00-17.00 Serbest antrenman

21.00 Oyunculara brifing ve dörderli gruplar için kura çekimi

14 Aralık Cumartesi



10.30 Oyunların başlaması

14.00 Oyunların bitişi

15 Aralık Pazar



09.30 Oyunların başlaması

13.00 Oyunların bitişi

13.00-15.00 Barbekü partisi

13.30-14.30 Ödül töreni

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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