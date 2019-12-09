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Futbol
09.12.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

Rusya, 2022 Dünya Kupası'nda olacak mı?

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Rusya, 2022 Dünya Kupası'nda olacak mı?

Rusya'nın aldığı 4 yıllık büyük spor organizasyonlarından men cezası, futbolu da kapsarken, FIFA'daki belirsizlik Ruslar için bir umut ışığı doğurdu.

Spor Arena / Görkem ÇOKSEZEN - Dünya Anti Doping Kurulu'nun, Rusya'ya verdiği 4 yıl uluslararası spor yasağı, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Özellilke Rusya A Milli Futbol Takımı'nın 2022'de Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılamayacak olması, beraberinde bazı soru işaretlerini getirdi.

Dünya Anti Doping Kurulu'nun karar maddelerinden birisi de (WADA) Rusya'yı ümitlendirdi. Karara göre doping yapmadığını kanıtlayan sporcular, müsabakalarda Rusya milli formasını giymeksizin ve milli marşı okunmaksızın yarışmalarda yer alabilecek.

FIFA'nın tarafsız bir forma ile Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'nda yarışamayacağı yönünde bir tavır henüz almaması dikkat çekti. FIFA'da Rusya'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki pozisyonu ile ilgili belirsizliğin olduğu vurgulanırken, Rus Milli Takımı'nın tarafsız bir forma ile sahaya çıkma durumunun FIFA ve WADA arasında yapılacak görüşmeler neticesinde karar bağlanacağı ifade edildi.

EURO 2020'DE OLACAKLAR

Rus yetkililerin 21 gün içinde 4 yıllık cezayı CAS'a taşıma hakkı bulunuyor. Avrupa Şampiyonası, Rusya'nın ceza aldığı "büyük organizasyon" sınıflandırmasına girmediği için, Rusya A Milli Futbol Takımı'nın Euro 2020'de mücadele etmesi yönünde bir engel bulunmuyor.

Rusyaya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men
Rusya'ya 4 yıl uluslararası spor müsabakalarından men!

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