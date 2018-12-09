Antalya, Bursaspor'yı devirdi, üçüncü sıraya yükseldi
Süper Lig'de 15. hafta maçında Antalyaspor deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Serdar Özkan ve 43. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti. Bu sonucun ardından Antalyaspor puanını 26 yaparak Süper Lig'de üçüncü sıraya yükselirken, Bursaspor 19 puanla 11. sırada kaldı.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx)
BURSASPOR: Okan Kocuk (xx) - Barış Yardımcı (xx), Ertuğrul Ersoy (x), Santiago Vergini (x), Umut Meraş (xxx), Stephane Badji (xx), Ramazan Keskin (x) (Dk. 46 Allano Lima x), Tunay Torun (xx) (Dk. 73 Yusuf Erdoğan ?), Henri Saivet (x) (Dk. 84 Burak Kapacak ?), Iasmin Latovlevici (xx), Umut Nayir (x)
ANTALYASPOR: Ruud Boffin (xxx) - Nazim Sangare (xx), Salih Dursun (xx), Diego Angelo (xx), Ondrej Celutska (xx), Chico (xx), Hakan Özmert (xxx), Doğukan Sinik (x) (Dk. 80 William Vainqueur x), Maicon Marques (xx) (Dk. 88 Yekta Kurtuluş ?), Serdar Özkan (xx), Mevlüt Erdinç (xx) (Dk. 46 Armel Drole x)
GOLLER: Dk. 38 (P) Serdar Özkan, Dk. 43 Mevlüt Erdinç (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor) - Ondrej Celutska (Antalyaspor)
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