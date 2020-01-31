Ankaragücü'nden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Alper Potuk cevabı...

Fatih Mert, TRT Spor'a açıklamalarda bulunurken ''Alper Potuk ile gün boyu görüştük ama anlaşamadık.'' sözlerini kullandı.

Ankaragücü Başkanı, öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi feshedilen Orkan Çınar ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Alper Potuk için transfer opsiyonları buna rağmen bitmiş değil. Haber Global'in haberine göre Alper, Kasımpaşa ile transfer görüşmeleri yapıyor...