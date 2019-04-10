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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.04.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Ankaragücü antrenmanında gerginlik

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Ankaragücü antrenmanında gerginlik

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen idman 1,5 saat sürdü. Antrenmana izinli olan Tiago Pinto dışında tüm futbolcular katıldı.

Isınma koşusuyla başlayan idman, top sürme çalışmasıyla sürdü. Ardından iki grup halinde pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, yarı sahada çift kale maç oynadı.

Çift kale maçın ardından bazı futbolcular, Altay Bayındır ve Korcan Çelikay'ın koruduğu kalelere şut atarak idmanı tamamladı.

MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İdmanda gerginlik

MKE Ankaragücü antrenmanında gergin anlar yaşandı. Teknik direktörü Mustafa Kaplan, çift kale maç esnasında oyunu durdurarak, Oscar Scarione ile Wilfred Moke'yi rakibe baskı yapmadıkları ve takımla birlikte hareket etmedikleri gerekçesiyle sert bir dille uyardı.

Maça devam edilirken, Moke, ayağındaki topu müsait durumda olmasına rağmen kendisine vermeyip, ileri oynayan İlhan Parlak'a tepki gösterdi. Bunun üzerine İlhan, takım arkadaşının üzerine yürüdü. İki futbolcu arasındaki gerginliği, araya giren takım arkadaşları ve teknik direktör Mustafa Kaplan yatıştırdı. Teknik direktör Kaplan, çalışmayı bıraktırdığı Moke'yi tesislere gönderdi.

Ankaragücü antrenmanında gerginlik

TSYD Ankara Şubesinden başkent ekibine destek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi yetkilileri, Beştepe Tesisleri'ne gelerek sarı-lacivertli ekibe destek verdi.

Başkan Hüseyin Doğru, başkanvekili Nihat Uçar ve genel sekreter Altan Altun, antrenman sahasında oyunculara tatlı ikram etti.

Teknik direktör Mustafa Kaplan ile futbolcular, antrenman sahasında dernek yöneticileri ve çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.

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