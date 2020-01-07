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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 19:49,Son Güncelleme:/

Andre Ayew hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum

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Andre Ayew hacklendi: Fenerbahçe'ye dönüyorum

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Andre Ayew'in Instagram hesabı hacklendi. Siber korsanların yaptığı paylaşımda, "Swansea City'de çok sıkıldım. Havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok eleştirilen isimlerinden olan Andre Ayew, siber korsanların hedefi oldu.

Swansea City forması giyen Ganalı futbolcunun kişisel Instagram hesabını hackleyen korsanlar, Andre Ayew adına paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe logosunun yer aldığı söz konusu paylaşımda, "Swansea City'de çok sıkıldım. Havası bunalttı. Fenerbahçe'ye dönüyorum." ifadeleri kullanıldı.

Andre Ayew'in hacklenen hesabından yapılan bu paylaşım geceye damga vurdu.

Andre Ayew hacklendi: Fenerbahçeye dönüyorum

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