Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet sayısında 3-3 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin 7. ve son maçını kazanacak takım, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi 7. maçının tüm detayları, basketbolseverler tarafından maç saatinin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. İşte, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçına ilişkin ayrıntılar...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, bu akşam Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma, TRT Spor ve Tivibu Spor'dan naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe taraftarı, serinin son maçında tribündeki yerlerini alamayacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, serinin 5. maçında çirkin ve kötü tezahürat ile seyirci olayları ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle Fenerbahçe'ye 2 deplasman müsabakasına taraftarlarının alınmaması cezası vermişti.
ANADOLU EFES ŞAMPİYONLUĞA HASRET
Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.
Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.
1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.
Lacivert-beyazlı takım, rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, serinin 7. maçı öncesi taraftarlara çağrıda bulundu...
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.
Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.
1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
ATAMAN 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR
Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.
Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.
OBRADOVİÇ REKOR PEŞİNDE
Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.
Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.
Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.
Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.
Fenerbahçe Beko Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.
Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.
Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.
Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularıyla gurur duyduğunu söylemişti...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle