Dikkat çeken görüntü! Maç sonu Ali Koç...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Anadolu Efes'in şampiyonluğuyla biten Basketbol Süper Lig'i karşılaşmasında dikkat çeken kareler vardı...
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İşte detaylar...
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Tahkim Kurulu'nun son dakika kararıyla salonda yerini alan Fenerbahçe taraftarları takımlarını desteklediler. Tezahüratlardan ötürü salonda iki kez anons yapıldı.
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Yenilgiye en çok üzülenler arasında başantrenör Zeljko Obradovic geldi. Sırp çalıştırıcı maçta oyuncularınu sert uyarılarıyla dinç tutmaya çalışırken, maçın kopmasıyla üzüntüsünü böyle yaşadı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mücadele sonunda sahaya girerek Obradovic'i teselli etti.
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Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin son maçında hiç yerinden kalkmadı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek şampiyon olurken, Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti. Ergin Ataman ayrıca maç biter bitmez direkt soyunma odasına gitti. Seremonide de böyle görüntülendi.
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Muhammed Ali, maç sonundaki üzüntüsünü böyle yaşadı.
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Fenerbahçe Beko'nun, finalde Anadolu Efes'e yenilerek şampiyonluğu kaybetmesinin ardından sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, sahaya inerek oyunculara destek oldu. Ali Koç'un da kaçan şampiyonluğun ardından moralinin bozuk olduğu gözlemlendi.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final final serisi 7. ve son maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'e 89-74 mağlup olarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Mücadeleyi tribünde takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmanın ardından parkeye inerek takıma destek oldu. Basketbolcularla konuşup moral vermeye çalışan Koç'un da üzgün olduğu olduğu dikkatlerden kaçmadı.
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Locada ise maçın sonlarında doğru oyun koparken başkan ve etrafındakilerin üzüntüsü böyle objektiflere yansıdı...
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes’e şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde final serisinde Fenerbahçe’yi 4-3 ile geçen Anadolu Efes, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Efesliler, maçın sona ermesinin ardından taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlılar, daha sonra madalya ve şampiyonluk kupasını aldı. Efes’e kupayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Kupayı Doğuş Balbay ile Bryant Dunston havaya kaldırdı.