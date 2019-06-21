Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ergin Ataman'dan olay görüntü! Şampiyon oldu ama...
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk mücadelesinde dikkat çeken enstantaneler vardı.
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İşte detaylar...
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Fenerbahçe taraftarları, Sinan Erdem'deki mücadelede tribün cezası dolayısıyla yer alamayacaktı; fakat TBF'den yapılan açıklama sonrasında bu ceza ertelendi.
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Taraftarların gücünü arkasına almak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seyircilerin arasına girerek onlarla bir konuşma yaptı ve fotoğraf çekildi.
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. maçında sarı-lacivertli taraftarlar salonda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli sporseverler, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldurdu. Final serisi 5. maçı sonrasında 2 maçlık deplasman yasağı alan Fenebahçe'nin, TBF'ye yaptığı itiraz sonrası bu ceza ertelenmişti. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların deplasman yasağının ertelenmesiyle satışa sunulan biletleri 22 dakikada tükettiği öğrenildi.
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Maç başlamadan önce şampiyonluk kupası tanıtıldı.
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Transfer dönemi sebebiyle yoğun olan başkan Ali Koç, telefonunu elinden düşürmedi.
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Mücadelenin en dikkat çekici ismi ise Ergin Ataman oldu. Maç boyunca neredeyse hiç ayağa kalkmayan Ataman'ın şampiyonluk maçında bu kadar durgun olması kafalarda soru işareti yarattı.
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Ataman'ın Galatasaray ve UltrAslan açıklamalarından dolayı yönetim ile sıkıntı yaşadığı ve bu sebepten dolayı durgun olduğu iddia edildi.
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Ataman şampiyonluğun gelmesiyle birlikte Obradovic'in elini sıkarak soyunma odası tüneline girdi. Bu olay Efes cephesinde soğuk duş etkisi yarattı. Ataman, sonradan parkeye girdi fakat pek sevinçli görülmedi.
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Zeljko Obradovic, maç boyunca oyuncularına sert uyarılar yapsa da Efes fırtınasını durduramadı.
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan sahada yan yana poz verdi. Daha sonra Ali Koç tüm oyuncularını kutlayıp teselli etti.
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10 YIL SONRA ŞAMPİYON
Anadolu Efes, 2009 yılındaki şampiyonluğunun ardından 10 yıl sonra Basketbol Süper Ligi’nde zafere ulaştı. Efes, 2009 yılında yine Fenerbahçe’yi geçerek şampiyon olmuştu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7. maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’yu yenerek, seriyi 4-3 yaptı ve 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretini de sona erdirmiş oldu. Efes son olarak 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğu yaşamış, finalde yine Fenerbahçe’yi geçmişti.
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MVP LARKIN!
Anadolu Efes’in yıldız oyuncusu Shane Larkin, Fenerbahçe ile oynanan final serisi son maçına damga vurdu ve müsabakayı 38 sayı ile tamamlayarak Efes’e şampiyonluğu getirdi. Larkin bu performansı ile final maçının MVP’si oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçına Shane Larkin, gösterdiği performansla damga vurdu. 26 yaşındaki basketbolcu, Efes’in şampiyon olmasında büyük katkı sağlarken, müsabakada 38 sayı kaydetti. ABD’li basketbolcu, 38 sayısının yanı sıra 4 asist ve 3 ribaundla takımına yardım etti. Yıldız oyuncu, bu performansı ile final maçının da en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün sahibi oldu. Larkin, başarılı oyunuyla 35 verimlilik puanı aldı.