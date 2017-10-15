Tahincioğlu Basketbol Süper Lig heyecanı Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı ile devam ediyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında Pınar Karşıyaka’ya deplasmanda 92-85 mağlup olan Anadolu Efes bir mağlubiyet 16. sırada yer alırken, Banvit’i 80-63 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş ise bir galibiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Doğuş maçı ile birlikte Türkiye’deki 1441. resmi maçına çıkacak. Peki Anadolu Efes - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş basketbol maçı bugün saat 17.00’de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarında naklen yayınlanacak.

ANADOLU EFES İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ MAÇLAR

Anadolu Efes Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde bugüne kadar 1314, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 21, Türkiye Kupası’nda 102, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 1315. maçına çıkacak olan Anadolu Efes birinci ligde bugüne kadar oynadığı 1314 karşılaşmada 1014 galibiyet, 297 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. (galibiyet yüzdesi: % 77,17)



Anadolu Efes, Fenerbahçe ile bugüne kadar oynadığı 142 karşılaşmada 85 galibiyet ve 57 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında Türkiye Ligi’nde oynanan 124 karşılaşmanın 73’ünde galip gelirken, iki ekip arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 12 karşılaşmanın dokuzu Anadolu Efes, üçü Fenerbahçe lehine sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar Anadolu Efes ile Fenerbahçe’nin beş randevusunda iki galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, 1989-90 sezonunda GSGM Kupası’nda ise Anadolu Efes Fenerbahçe’yi 87-81 yenerek kupayı kazanmıştı.