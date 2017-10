Dev karşılaşma öncesi, devre arası ve sonrasında basketbolun nabzı yine Spor Arena’da atacak.

Hürriyet Gazetesi foto muhabiri Adem Kabayel, basketbol muhabiri Fatih Saboviç ile Spor Arena sosyal medya ekibinden Aydın Aguş gün boyu Spor Arena Facebook hesabından canlı yayınlar ve fotoğraflarla müthiş atmosferi yaşatacak.

Karşılaşmadan önce başlayacak Spor Arena canlı yayınlarına; her iki takımın taraftarları ve basketbol yorumcuları da katılım gösterecek.

Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş karşılaşmasına dair bilinmeyenler, aktüel yorumlar ve özel bilgiler hurriyet.com.tr üzerinden Spor Arena’da paylaşılacak.

Spor Arena’nın Twitter adresi üzerinden yapılacak anketler ve bilgilendirici infografiklerle de maç havası erkenden hissedilecek.

Mücadele sonunda Anadolu Efes Koçu Velimir Perasovic ve Fenerbahçe Doğuş Koçu Zelimir Obradovic’in basın toplantıları canlı olarak Spor Arena Facebook hesabından izlenebilecek.

Basketbolseverlerin, Twitter üzerinden #SporArena ve #Basketbolunİçindesin hashtag'leri ile atacağı tweet yorumlar da, Fatih Saboviç'in gerçekleştireceği Spor Arena Facebook canlı yayınlarını izleyen takipçilerimizle an be an paylaşılacak.