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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.06.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Alvaro Morata'nın evini silahlı soyguncular bastı

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Alvaro Morata'nın evini silahlı soyguncular bastı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinde forma giyen 12 futbolcunun evi bu sezon soyulurken, son kurban Atletico Madrid ve İspanya Milli Takımı’nda oynayan Alvaro Morata oldu.

La Liga futbolcularının evlerindeki hırsızlık olayları bu sezon artış gösterdi. Şimdiye kadar 12 futbolcunun evi soyulurken, hırsızların, futbolcuların maç oynadığı saatlerde evlerine girmeleri dikkati çekti.

Son olay, 7 Haziran Cuma günü İspanya’nın deplasmanda Faroe Adaları ile oynadığı Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçı sırasında İspanyol futbolcu Alvaro Morata’nın evindeki hırsızlık oldu.

Faroe Adaları-İspanya maçının bitişinden hemen sonra Morata’nın Madrid’deki evine giren, yüzleri maskeli hırsızların içeride bulunan Morata’nın İtalyan eşi Alice Campello, iki çocuğu ve bir bakıcıyı silahla tehdit ederek, evdeki mücevher, saat gibi değerli eşyaları aldıkları bildirildi.

Olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan manken Campello, "Kendimi tedirgin hissediyorum. Uzun zaman korkacağımı zannediyorum. Bu tip olaylar kolay unutulmaz. İnsana, hayat ve sevginin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Alvaro Moratanın evini silahlı soyguncular bastı

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Diğer yandan İspanyol basınında çıkan haberlerde, Morata’nın evindeki hırsızlık olayının geçen nisan ayında, Real Betis’te oynayan Joaquin Sanchez’in evinde yaşanan soygunla benzerlik gösterdiği, polisin iki olay arasında bağlantı olabileceği üzerinde durduğu belirtildi.

La Liga’da bu sezon evlerine hırsız giren diğer futbolcular, Gabriel Paulista, Ezequiel Garay, Geoffrey Kondogbia (Valencia), Ramiro Funes Mori, Toko Ekambi (Villarreal), William Carvalho (Real Betis), Philippe Coutinho, Kevin Prince Boateng, Jordi Alba (Barcelona) ve Karim Benzema (Real Madrid) olmuştu.

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