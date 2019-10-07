Altay'ın performansı Harun'a formayı unutturdu
Fenerbahçe'nin geçen sezon kalesini koruyan Harun Tekin, bu yıl formaya hasret...
Harun, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de Volkan Demirel ile rekabete girmişti. 30 yaşındaki file bekçisi, 31 resmi maçta görev yaptı, özellikle kurtardığı penaltılarla alkış aldı.
Harun, bu sezon ise yeni transfer Altay Bayındır ile forma savaşı veriyor. Ancak başarılı kaleci, şu ana kadar rekabette çok geride kaldı.
Ersun Yanal, tüm maçlarda tercihini Altay’tan yana kullandığı için Harun henüz süre alamadı.
Volkan Demirel'in hikayesini izliyoruz;
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