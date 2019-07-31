Altay Bayındır: "Gittiğimde onları izleyeceğim"
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Kurtarışlarıyla Real Madrid maçına damga vuran Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulundu.
Audi Kupası’nda yer almanın prestij açısından önemli olduğunu dile getiren Altay, kurtarışlarından çok yediği gollere odaklandığını belirtti.
İlk olarak Audi Kupası’nı değerlendiren genç kaleci, “Türkiye’den Fenerbahçe camiası olarak bu turnuvada yer almak prestij açısından oldukça önemliydi. Eksiklerimizi, hatalarımızı gördük. Hazırlık maçları oynadık. Tabii ki kazanmak, kaybetmek, goller olabilir. Fazla takılı kalmamak lazım. ‘Neleri eksik yaptık, neleri daha iyi yapabiliriz’ bunları buradan çıkarıp ligimize en iyi şekilde hazırlanarak, iyi konsantrasyonla ligimizi götürmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Kendi performansı hakkında da konuşan Altay, “Kurtarışlarıma değil de daha çok yediğim gollere odaklandım. Yediğim golleri nasıl çıkarabilirdim? Biraz sonra gittiğimde onları izleyeceğim. Daha iyi nasıl oynayabilirdik? Çünkü Fenerbahçe camiasında oynuyoruz. Buradaki ilk hedefimiz de daha iyi nasıl olabilirimdir. Bu yönde çalışacağız. Eksiklerimizi kapatıp Fenerbahçe camiasına yakışır oyuncular olacağız.” dedi.
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