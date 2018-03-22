Alper Potuk'tan performans yorumu! 'Şimdiye kadar gösterdiğim...'
Alper Potuk, sezon başından bu yana gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.
Ağır gribal enfeksiyon geçiren Emre Mor yerine A Milli Takım’dan davet alan Alper Potuk, sezon başından bu yana gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi. Spor Toto Süper Lig’de son 5 haftadır sonradan oyuna giren yetenekli orta saha, yedek kaldığına üzüldüğünü ancak bunu çok dert etmediğini söyledi:
“Genelde 2. yarılarda şans bulsam da oyuna dahil olduktan sonra takımı ateşleyecek bir futbol oynadığımı düşünüyorum. Tabii ki daha çok görev yapmak isterim ancak bunun kararını hocalarım veriyor. Aykut Hoca beni kurtarıcı olarak oyuna sokuyorsa demek ki benden memnun. Umarım kalan haftalarda aldığım süreyi arttırır, takımın vazgeçilmezi olurum.” (Sampiy10)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle