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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.08.2019 - 04:00, Son Güncelleme:

Almanya Süper Kupa karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI!

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Almanya Süper Kupa karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI!

Dortmund ile Bayern'i karşı karşıya getirecek Almanya Süper Kupa mücadelesi iddaa'da TEK MAÇ! Bu müthiş karşılaşma aynı zamanda Misli.com'dan CANLI olarak da izlenebilecek, işte detaylar...

DORTMUND - BAYERN

- Geçtiğimiz sezon amansız bir şampiyonluk yarışı vermişler ve son gülen bir kez daha Bayern olmuştu.

- Dortmund, bu sefer işi daha sıkı tutacağa benziyor çünkü Marco Reus ve arkadaşlarının yanına ciddi transferler yapıldı!

- Mats Hummels'in geri dönüşü; Thorgan Hazard, Nico Schulz ve Julian Brandt gibi nokta transferler, bu sezon da şampiyonluk yarışının kıyasıya geçeceğini bizlere göz kırpar gibi...

- Bayern'de ise Robben ve Ribery sonrası neler olacak herkes merak ediyor... Gnabry sakat, Coman maç saati netleşecek.

- Audi Cup'ta Fenerbahçe'ye karşı 22 dakikada 5-0'ı buldular ve asla hafife alınmayacaklarını bize hatırlattılar. Müller formda, Lewandowski'nin klası malum...

Almanya Süper Kupa karşılaşması iddaada TEK MAÇ, Misli.comda CANLI

MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?

Bu iki takım, Bundesliga şampiyonluğu için amansız bir yarışa girecek. En azından Almanya kamuoyunun beklentisi bu yönde.

Dortmund'un yaptığı ciddi transferler, Bayern'de gidenler oyuncular ve henüz yerlerinin dolmaması, yarışın biraz daha yakın olmasını düşündürüyor. Ancak Bayern'i Audi Cup'ta izleyen herkes, Münih temsilcisinin kalitesinin hala yerinde olduğunu görmüştür. Tek sıkıntı, alternatiflerin az olması. Öyle ki, sakatlanan Serge Gnabry ve Kingsley Coman'in yerlerini dolduracak oyuncular neredeyse yok. İki oyuncunun da maça yetiştirilmesi için yoğun bir çaba ve haklı bir umut var. Dortmund da Bayern gibi hazırlık maçlarında diri ve istekli göründü. Yeni transferlerin hepsi ilk 11 için, özellikle Mats Hummels bu takıma önemli bir tecrübe katacak.

Dortmund ve Bayern oynarsa, bol pozisyon ve bol gol olur. Son yıllarda olduğu gibi yine 2,5 gol üstü olur.

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