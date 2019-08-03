Almanya Süper Kupa karşılaşması iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI!
Dortmund ile Bayern'i karşı karşıya getirecek Almanya Süper Kupa mücadelesi iddaa'da TEK MAÇ! Bu müthiş karşılaşma aynı zamanda Misli.com'dan CANLI olarak da izlenebilecek, işte detaylar...
- Geçtiğimiz sezon amansız bir şampiyonluk yarışı vermişler ve son gülen bir kez daha Bayern olmuştu.
- Dortmund, bu sefer işi daha sıkı tutacağa benziyor çünkü Marco Reus ve arkadaşlarının yanına ciddi transferler yapıldı!
- Mats Hummels'in geri dönüşü; Thorgan Hazard, Nico Schulz ve Julian Brandt gibi nokta transferler, bu sezon da şampiyonluk yarışının kıyasıya geçeceğini bizlere göz kırpar gibi...
- Bayern'de ise Robben ve Ribery sonrası neler olacak herkes merak ediyor... Gnabry sakat, Coman maç saati netleşecek.
- Audi Cup'ta Fenerbahçe'ye karşı 22 dakikada 5-0'ı buldular ve asla hafife alınmayacaklarını bize hatırlattılar. Müller formda, Lewandowski'nin klası malum...
MİSLİ.COM YAZARI FATİH DEMİRELİ NE DİYOR?
Bu iki takım, Bundesliga şampiyonluğu için amansız bir yarışa girecek. En azından Almanya kamuoyunun beklentisi bu yönde.
Dortmund'un yaptığı ciddi transferler, Bayern'de gidenler oyuncular ve henüz yerlerinin dolmaması, yarışın biraz daha yakın olmasını düşündürüyor. Ancak Bayern'i Audi Cup'ta izleyen herkes, Münih temsilcisinin kalitesinin hala yerinde olduğunu görmüştür. Tek sıkıntı, alternatiflerin az olması. Öyle ki, sakatlanan Serge Gnabry ve Kingsley Coman'in yerlerini dolduracak oyuncular neredeyse yok. İki oyuncunun da maça yetiştirilmesi için yoğun bir çaba ve haklı bir umut var. Dortmund da Bayern gibi hazırlık maçlarında diri ve istekli göründü. Yeni transferlerin hepsi ilk 11 için, özellikle Mats Hummels bu takıma önemli bir tecrübe katacak.
Dortmund ve Bayern oynarsa, bol pozisyon ve bol gol olur. Son yıllarda olduğu gibi yine 2,5 gol üstü olur.
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